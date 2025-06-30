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Клубный дом ЖК "The LAKE"

Москва, Россия
от
$326,955
01.04.2025
$324,386
21.03.2025
$302,575
17.03.2025
$310,644
17.03.2025
$380,116
20.02.2025
$402,634
29.11.2024
$401,911
20.10.2024
$284,374
30.07.2024
$268,967
10.07.2024
$324,999
01.07.2024
$349,374
05.06.2024
$330,445
26.05.2024
$349,374
25.05.2024
$330,445
26.03.2024
$384,239
18.02.2024
$383,203
17.02.2024
$382,686
03.02.2024
$292,100
28.01.2024
$256,221
26.01.2024
$261,914
28.12.2023
$258,534
;
48
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5808
ID новостройки на Realting
In CRM: 00352
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    Москва
  • Метро
    Botanichesky Sad (~ 1000 м)
  • Метро
    Sviblovo (~ 600 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Расположение комплекса: Клубный дом The LAKE, расположенный в Капустинском парке у пруда, заинтересует ценителей тишины и уединения, но с возможность оставаться в центре событий. От неспящих магистралей мегаполиса The LAKE ограждают соседние кварталы, пышные кроны деревьев и серебристая водная гладь. Расположение у воды позволяет быстрее восполнять внутреннюю энергию. Высочайший уровень архитектуры, интерьеров и инженерии отвечает самым взыскательным представлениям о том, каким должен быть Дом. Все это делает ЖК The LAKE настоящим местом силы. Транспортная доступность: Всего в 4 минутах от м.Свиблово. В 12 минут от м. Ботанический сад. До ТТК 9,2 км и 10,1 км до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: Мир стиля и элегантности начинается с гранд-лобби. Вы словно попадаете в другой мир-так и хочется остановиться, чтобы детально рассмотреть это великолепное пространство. Высокие пятиметровые потолки устремились вверх, добавляя торжественности помещению. Через витражные окна льются солнечные лучи. При основном входе разместился мейлрум. В этом отдельном помещении с почтовыми ящиками комфортно забирать и оставлять корреспонденцию. Передать и принять посылку помогают доброжелательные консьержи. Здесь же находится клубная зона только для резидентов. К ней относятся коворкинг и детская игровая комната. У второй секции расположены функциональные помещения: колясочная, комната «чистых лапок», санузел. Все входы расположены на уровне земли - таков принцип безбарьерной среды. Система «Умное здание» действует на всей территории дома и «общается» с резидентом при помощи приложения на смартфоне. Считыватели реагируют не только на электронную карту-ключ, но и на метку в смартфоне жильца. За то, чтобы придомовая территория радовала глаз в любое время года отвечают садовники, за зеркальные полы и чистоту в помещениях - клинеры.Безопасность в объектах подобного класса должна быть на высоте. В The LAKE она неусыпно контролируется множеством камер видеонаблюдения. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или предотвращения неприятных инцидентов сотрудник безопасности вызовет группу быстрого реагирования.Аварийная служба также работает круглосуточно и реагирует моментально. Обратная связь гарантированно поступает в течение 10 минут, поэтому долго мириться с проблемой в инженерных системах не придется.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 46.2 – 50.5
Цена за м², USD 7,057 – 8,164
Цена квартиры, USD 324,386 – 410,174
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 50.5 – 71.8
Цена за м², USD 5,960 – 9,267
Цена квартиры, USD 370,243 – 653,716
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 65.6 – 83.7
Цена за м², USD 7,002 – 9,287
Цена квартиры, USD 537,095 – 781,989
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 99.9
Цена за м², USD 6,973 – 8,607
Цена квартиры, USD 693,067 – 853,113

Местонахождение на карте

Москва, Россия

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Клубный дом ЖК "The LAKE"
Москва, Россия
от
$326,955
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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