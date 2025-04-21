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Жилой комплекс ЖК "Sky Garden"

Москва, Россия
от
$164,185
23.04.2025
$161,743
12.04.2025
$163,481
25.03.2025
$174,678
18.03.2025
$174,393
18.03.2025
$174,538
17.03.2025
$174,393
17.03.2025
$223,580
07.03.2025
$174,393
07.03.2025
$223,580
23.02.2025
$174,393
20.02.2025
$174,309
06.02.2025
$170,615
01.02.2025
$168,067
23.01.2025
$161,603
15.01.2025
$158,482
28.12.2024
$142,242
25.12.2024
$158,482
25.12.2024
$189,952
23.12.2024
$166,075
19.12.2024
$161,675
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5813
ID новостройки на Realting
In CRM: 00346
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 23.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    Москва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    44

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Расположение комплекса: Sky Garden расположен в районе Покровское-Стрешнево. На территории этого района шумит листвой одноименный парк. Зеленый живописный район, реки и каналы поблизости, чистый свежий воздух из подмосковных листов - идеальное место, чтобы ощутить себя частью природы. При этом развитая образовательная, социальная и транспортная инфраструктура оставят вам все преимущества жизни в мегаполисе. Sky Garden - идеальный баланс между природной и городской средой. Транспортная доступность: Всего в 12 минутах пешком до м. Тушинская и 15 минутах до станции "Тушинская" МЦД. На автомобиле: 2 км до Волоколамского шоссе, 2,5 км до МКАД и 15 км до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: К вашим услугам современные игровые площадки: тут ваши дети с удовольствием смогут лазить по бревнам, штурмовать горки и стараться не промокнуть, бегая под струями фонтана. В Sky Garden полно возможностей как для совсем маленьких, так и для взрослых. Предусмотрены активности: мастер классы по йоге на английском газоне, воркаут- площадка, велопарковки. Также в вашем распоряжении на территории комплекса будут: поликлиника, аптека, супермаркет, зона для отдыха, сухой фонтан и площадка для подростков. Пространство для работы, оборудованное кофепоинтом и удобными переговорными. Также к вашим услугам кафе и рестораны в коммерческом кластере. Игровая комната, расположенная в центральном лобби, оборудована двухэтажным комплексом, мягкими татами, книжками и играми, способными увлечь ребятню В каждом подъезде на минус первом этаже оборудованы комнаты для хранения взрослых и детских велосипедов, колясок и самокатов Вкуснейшая горячая выпечка, ресторан с любимыми блюдами, надежная мастерская по ремонту обуви, художественная или спортивная секция для ребенка, фитнес или йога для вас, а также всё, что вам нужно для повседневной жизни - есть в нескольких минутах от вашего подъезда Внутри проекта расположена парковая территория площадью 3,5 га с игровыми и спортивными площадками, зонами для отдыха, центральной площадью, сухим фонтаном и декоративным прудом. Прилегающая набережная благоустроена для неспешных прогулок и отдыха у воды Мы создали все условия, чтобы вы могли себя поддерживать в отличной физической форме: площадка для воркаута на свежем воздухе, зона для занятий йогой, спортивные студии, отдельная инфраструктура для любителей велоспорта и живописные маршрутры для любителей бега
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 30.3 – 51.9
Цена за м², USD 4,396 – 5,827
Цена квартиры, USD 161,743 – 257,419
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 51.8 – 76.6
Цена за м², USD 3,602 – 5,394
Цена квартиры, USD 231,618 – 357,615
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 55.2 – 99.0
Цена за м², USD 3,367 – 4,879
Цена квартиры, USD 266,357 – 425,407
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 103.2 – 116.4
Цена за м², USD 3,277 – 4,288
Цена квартиры, USD 397,098 – 483,779

Местонахождение на карте

Москва, Россия

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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