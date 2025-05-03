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Квартиры в России

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16 776 объектов найдено
Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/30
Продаётся квартира-студия, площадью 26,4 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Южные …
$131,230
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Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 8/20
ЖК Аллея Парк в центральной части Дагомыса, есть многоуровневая парковка, бассейн с зоной от…
$129,933
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Квартира 3 комнаты в Путилково, Россия
Квартира 3 комнаты
Путилково, Россия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 18/18
Продаётся светлая 3-комн пентхаус с увеличенными панорамными окнами площадью 110 м2 в ЖК Нов…
$333,940
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Студия 1 комната в Сочи, Россия
Студия 1 комната
Сочи, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3
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$97,146
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Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 33/42
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-к…
$279,307
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Квартира 1 комната в Химки, Россия
Квартира 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$99,830
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Квартира 3 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 17/19
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 63,1 кв. м на 17-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$185,063
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Квартира 2 комнаты в район Внуково, Россия
Квартира 2 комнаты
район Внуково, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/10
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 40,9 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Р…
$111,535
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 16/16
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 47,0 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$189,883
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Квартира 3 комнаты в Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 30/30
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 58,3 кв. м на 30-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$259,302
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Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 5/13
Продаю отличную квартиру (площадь 36,4м² плюс 2 балкона 2,6 м² и 3,1м² итого 42,1м²) в центр…
$154,993
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 12/16
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 58,9 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$222,497
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Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 9/12
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$173,844
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Квартира 4 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 16/21
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 67,1 кв. м на 16-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "Б…
$221,369
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 19/25
Максимальные скидки при 100% оплате. Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$166,765
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Квартира 4 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 4 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 2/23
Максимальные скидки при 100% оплате. Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Семейный жи…
$253,813
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Квартира 4 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 15/19
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 77,8 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$211,170
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$72,486
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 14/18
Квартира в новом доме 60 кв.м. свободной планировки. Статус квартира. Возможна ипотека любог…
$94,996
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 9/18
Продаётся квартира-студия, площадью 28,7 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Бунинс…
$137,892
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 17/17
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 49,1 кв. м на 17-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$186,240
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Квартира 2 комнаты в Мичуринское, Россия
Квартира 2 комнаты
Мичуринское, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Предлагается в продажу 2-х комнатная квартира в живописном, тихом, районе посёлка Мичуринско…
$41,166
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 13/19
Продаётся квартира-студия, площадью 23,5 кв. м на 13-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Сканд…
$102,024
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Квартира 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 24/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$120,047
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Квартира 3 комнаты в район Внуково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Внуково, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 7/10
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 62,0 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Р…
$142,950
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/12
Продаётся квартира-студия, площадью 24,3 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 Л…
$60,256
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 8/13
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 36,4 кв. м на 8-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "Ск…
$149,317
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 8/14
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 40,3 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "С…
$154,535
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Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/12
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 57,4 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А…
$121,038
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Комната 5 комнат в Светлый, Россия
Комната 5 комнат
Светлый, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/5
Продается комната в общежитии 13,5 кв.м. Был сделан ремонт, поменяна проводка. Вся мебель и …
$8,862
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