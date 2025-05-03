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Жилой комплекс Летний
Жилой комплекс Летний
Сочи, Россия
от
$136,573
Количество этажей 12
АКЦИЯ: ДО 31 МАРТА - СКИДКА 20% НА ВСЕ КВАРТИРЫ! ТОРОПИТЕСЬ ЗАБРОНИРОВАТЬ! Жилой комплекс Летний включает в себя 7 корпусов высотой в 12 этажей. Дом возводится по долговечной монолитной технологии. Фасады обделаны штукатуркой. Проект предлагает множество планировочных решений в наличи…
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Luxury Estate
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Лента Vip объект
Апарт - отель Нескучный сад
Апарт - отель Нескучный сад
городской округ Сочи, Россия
от
$757,393
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Гостиничный комплекс "Нескучный сад" представляет собой 2 дома высотой в 10 этажей. В облицовке стен корпусов используется энергоэффективный навесной вентилируемый фасад. Во всех домах выполнена дизайнерская отделка входных групп и установлены современные лифты. В проекте предложено…
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Жилой комплекс Sochi Park
Жилой комплекс Sochi Park
Сочи, Россия
от
$219,216
Количество этажей 19
Проект ЖК Сочи Парк включает в себя 9 домов бизнес-класса. Дома возводятся по долговечной монолитной технологии. Фасады облицованы вентилируемыми фасадами. Покупателям в ЖК предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки. …
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Апарт - отель Cosmos Stay Adler
Апарт - отель Cosmos Stay Adler
городской округ Сочи, Россия
от
$185,142
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Проект Cosmos Stay Adler представляет собой гостиничный комплекс бизнес-класса высотой 7 этажей. Здание возведено по монолитной технологии, с вентилируемыми фасадами из декоративного камня. Комплекс находится под управлением опытного гостиничного оператора «Cosmos Hotel Group». В компл…
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Luxury Estate
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Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Калининград, Россия
от
$150,857
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Площадь 36–165 м²
41 объект недвижимости 41
Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенных по принципу «медленный город». Общая площадь квартала — более 20 га. Проект рассчитан на 7 - 10 лет и будет реализован к 2030 году. Первый комплекс экоквартала называется «Адрес счаст…
Застройщик
Русская Европа
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Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"
Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"
Ленинский городской округ, Россия
от
$70,931
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 25
Площадь 25–110 м²
317 объектов недвижимости 317
Расположение комплекса: Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного …
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Зеленоградск, Россия
от
$69,195
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
ЖК Прибалтийская Ривьера — это интересный проект комфорт-класса от одного из крупнейших прибрежных застройщиков. До моря минут 7 ходьбы. Этот район Зеленоградска сейчас активно развивается. Курортный город очень удобен для постоянного проживания. А ещё очень здорово иметь недвижимость в тако…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Москва, Россия
от
$269,840
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 48
Площадь 37–136 м²
51 объект недвижимости 51
Расположение комплекса: Расположение корпусов комплекса в виде трехконечной звезды, а также разная высотность корпусов позволили сохранить отличные виды практически для всех квартир, находящихся выше уровня деревьев. Тем более видовые характеристики района вдохновляют на достижение новых го…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$20,393
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
Цена по запросу
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой квартал Невский парк
Жилой квартал Невский парк
Калининград, Россия
от
$67,864
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Невский парк - квартал жилой застройки на севере Калининграда. В проекте заложена идея создания открытых общественных пространств, предназначенных для отдыха жителей и гостей района. Увеличить площадь таких пространств удалось путём уменьшения плотности застройки. Она объясняет появление выс…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Москва, Россия
от
$291,225
Год сдачи 2025
Количество этажей 26
Площадь 27–141 м²
5 объектов недвижимости 5
Republic — новый квартал премиум-класса на Пресненском валу. Квартал расположен на территории бывших вагоноремонтных мастерских Московско-Александровской железной дороги недалеко от метро «Белорусская». В жилом квартале Republic возведут 10 жилых башен высотой от 24 до 45 этажей и один оф…
Агентство
One Moscow
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Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
район Троицк, Россия
от
$66,587
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Все преимущества столицы на фоне живописного пейзажа Масштабный проект на юго-западе Москвы включает три новых района («квартала»). Они объединены общей идеей: воплотить в реальность мечты современных жителей об интересном, удобном и разноплановом городском пространстве в окружении лесов …
Застройщик
A101
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Жилой квартал Нахимовский квартал
Жилой квартал Нахимовский квартал
Калининград, Россия
от
$69,195
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Нахимовский квартал — это нновый микрорайон на северо-востоке Калининграда в конце улицы Артиллерийской. В этом месте расположены исключительно интересные новостройки и ухоженный частный сектор. Рядом — школа и детский сад. Район очень активно развивается. И до центра не очень далеко. Фасады…
Агентство
Westdream
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Жилой квартал Светлогорск-3
Жилой квартал Светлогорск-3
Светлогорск, Россия
от
$101,131
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
ЖК Светлогорск 3 — это не просто комплекс жилых домов, это целый микрорайон, состоящий из более чем 1000 квартир. Малоэтажная застройка вблизи моря, до которого 1000 метров, коммерческие помещения разной направленности на первых этажах — всё это залог удобства и комфорта для жильцов. Это мес…
Агентство
Westdream
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Коттеджный поселок Дома в Кавголовских Холмах
Коттеджный поселок Дома в Кавголовских Холмах
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$297,510
Коттеджный поселок «Кавголовские Холмы» находится во Всеволожском районе ЛО. Здесь приятно гулять по лесным тропкам к чистым водоёмам и отдыхать на песчаных пляжах Кавголовского озера. Это место для комфортной и насыщенной жизни на природе без отрыва от работы в городе. В живописном и уед…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс Альпенштадт
Жилой комплекс Альпенштадт
Калининград, Россия
от
$56,554
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Жилой комплекс «Альпенштадт» — это новый огромный район на севере Калининграда, планируется 6 очередей строительства. Комплекс расположен в окружении частной застройки и естественных природных ландшафтов. Преимущества: современные планировки, подземный паркинг и обустроенные детские площадки…
Агентство
Westdream
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Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Москва, Россия
от
$176,302
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Новая легенда Зорге «Дом на Зорге» бизнес-класса возводится в престижном районе «Сокол» с исторической сталинской застройкой и статусными жилыми комплексами, достойно продолжая градостроительную традицию этой части столицы и обладая при этом неповторимым обликом. Сложившаяся инфраструктур…
Застройщик
A101
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Жилой комплекс Кислород
Жилой комплекс Кислород
Сочи, Россия
от
$186,938
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Жилой комплекс КИСЛОРОД состоит из 9 корпусов, высотой в 19 этажей. Входные группы представлены широкими стеклянными антивандальными дверями. Дизайн МОПов поддерживает экологическую концепцию всего проекта. В каждом доме 2 скоростных лифта: грузовой и пассажирский. Для установки внешних б…
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Luxury Estate
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Luxury Estate
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Апарт - отель AZIMUT Plus Residence
Апарт - отель AZIMUT Plus Residence
Сочи, Россия
от
$382,632
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Апарт-отель AZIMUT Plus Residence представляет собой здание высотой в 20 этажей. В оформлении стен используется современный навесной вентилируемый фасад. В холлах и вестибюлях выполнена дизайнерская отделка, установлены скоростные лифты. В проекте предложено множество планировочных реш…
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Luxury Estate
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Luxury Estate
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Жилой квартал Родные кварталы
Жилой квартал Родные кварталы
Марушкино, Россия
от
$59,999
Год сдачи 2026
Малая родина в огромной Москве Новый жилой комплекс строится в уютной, экологически благополучной локации на юго-западе столицы. В ближайшем окружении – ухоженные малоэтажные посёлки и живописный Ульяновский лесопарк. Благодаря этому из окон откроются вдохновляющие виды, которые не исчезн…
Застройщик
A101
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Жилой комплекс Поляна Rouge 540
Жилой комплекс Поляна Rouge 540
Эстосадок, Россия
от
$480,477
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 7
Комплекс резиденций Поляна Rouge 540 представляет собой разновысотное здание: от 1 до 7 этажей, возведенное по монолитной технологии строительства. Архитектура проекта разработана архитектором М. Филипповым и имеет вид модернизированных старинных зданий, сочетающий в себе благородную клас…
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Luxury Estate
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Luxury Estate
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Жилой комплекс ЖК "1-й Измайловский"
Жилой комплекс ЖК "1-й Измайловский"
Москва, Россия
от
$130,496
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
Расположение комплекса: Современный архитектурный проект «1-й Измайловский» - идеальное место для проживания, расположенное в восточной части Москвы в окружении 14 000 гектаров леса. Комплекс пронизан атмосферой здорового образа жизни и благополучия. Сиреневый сад и близлежащие лесопарки - …
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Москва, Россия
от
$130,509
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 15
Площадь 28–110 м²
161 объект недвижимости 161
Расположение комплекса: В концепции благоустройства гармонично сочетаются черты двух городов. Территорию комплекса пронизали стрелы прогулочных бульваров, уменьшенные копии петербургских проспектов. Стремимся, чтобы каждый элемент ЖК был продуман, наполнен комфортом и заботой для всех жител…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК «Римский»
Жилой комплекс ЖК «Римский»
Развилка, Россия
от
$93,762
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
Площадь 28–115 м²
149 объектов недвижимости 149
Расположение комплекса: Архитекторы позаботились, чтобы красота и комфорт стали частью повседневной жизни жителя Римского квартала. Входные группы индивидуальны, однако в дизайне каждой угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным отделочным материалам. Мы заботимся о своб…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Клубный дом ЖК "The LAKE"
Клубный дом ЖК "The LAKE"
Москва, Россия
от
$308,041
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Площадь 46–100 м²
21 объект недвижимости 21
Расположение комплекса: Клубный дом The LAKE, расположенный в Капустинском парке у пруда, заинтересует ценителей тишины и уединения, но с возможность оставаться в центре событий. От неспящих магистралей мегаполиса The LAKE ограждают соседние кварталы, пышные кроны деревьев и серебристая вод…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс Соло
Жилой комплекс Соло
Калининград, Россия
от
$71,191
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
ЖК Соло — проект высотной застройки в Центральном районе Калининграда. Современная архитектура, подземный паркинг, близость к центру города, опытный застройщик и комфортные планировки — слагаемые хорошего дома в будущем.
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс ЖК «Рихард»
Жилой комплекс ЖК «Рихард»
Москва, Россия
от
$311,033
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 27
Площадь 54–103 м²
5 объектов недвижимости 5
Расположение комплекса: Яркий образ подчеркивают переменная этажность комплекса, разнообразная фактура и цветовая гамма фасадов, выполненная в сочетании белого, кирпичного и золотого цветов. При этом, комплекс идеально вписывается в окружение сталинской застройки и гармонирует с цветовой га…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс Три кита
Жилой комплекс Три кита
Калининград, Россия
от
$69,636
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
ЖК Три кита расположен недалеко от одного из самых крупных парков Калининграда — парка Макса Ашманна. Это район частной застройки, природа здесь отменная. Комплекс гармонично вписывается в существующее окружение. Квартиры спроектированы по современным тенденциям, имеется подземный паркинг.
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Клён
Жилой комплекс Клён
Калининград, Россия
от
$87,824
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
ЖК Клён — это один из немногих новых проектов с расположением в Центральной части Калининграда. Место тихое и престижное. Сам комплекс интересно презентован. Небанальные фасады и отличное благоустройство двора сделают проживание в этом доме максимально комфортным.
Агентство
Westdream
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Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Коммунарка, Россия
от
$121,475
Год сдачи 2022
Площадь 20–140 м²
906 объектов недвижимости 906
Искусство счастливой жизни В основе проекта – стиль жизни стран Северной Европы, которые стабильно лидируют в «рейтингах счастья». ЖК «Скандинавия» строится на границе Бутовского лесопарка в экологически благоприятной юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает для себя и своей с…
Застройщик
A101
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Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Люберцы, Россия
от
$98,784
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 25
Площадь 25–110 м²
222 объекта недвижимости 222
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый возду…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Коттеджный поселок Нева-Да!
Коттеджный поселок Нева-Да!
Sverdlovskoe gorodskoe poselenie, Россия
от
$16,944
Участок в коттеджном посёлке «Нева-ДА» во Всеволожском районе Лен. области в 26 км от Санкт-Петербурга. В 100 метрах от вашего будущего дома в коттеджном посёлке «Нева-ДА» оборудован спуск к реке, а рядом простираются хвойные леса. местом для постоянного проживания. Есть 2 автомобильных …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс ЖК "1-й Саларьевский"
Жилой комплекс ЖК "1-й Саларьевский"
Salarevo, Россия
от
$110,309
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
Расположение комплекса: Весь микрорайон спроектирован в концепции «без машин». Пейзаж не портят припаркованные автомобили, а родители могут не опасаться за перемещение детей по всему кварталу. Территория комплекса - царство пешеходов. А что делать, если Вы или Вам подвезли что‐то габаритное…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс Карлсхоф
Жилой комплекс Карлсхоф
Калининград, Россия
от
$259,481
Год сдачи 2015
Количество этажей 17
ЖК Карлсхоф стал одним из первых премиальных домов высокой этажности в Калининграде. Планировки квартир очень комфортны. Расположение — одно из самых центральных: по соседству с Центральным парком и 10 минутах ходьбы до центра. Высокое качество строительства, дорогие материалы и один из самы…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Пальмбург
Жилой комплекс Пальмбург
Гурьевский муниципальный округ, Россия
от
$65,868
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
ЖК Пальмбург от одного из крупнейших застройщиков Калининграда предлагает жизнь в непосредственной близости от реки с причалом. Это даёт возможность приобрести себе яхту и выходить в открытое море по сути из своей квартиры. Планировки удачные, комплекс малоэтажный, воздух свежий. До Калининг…
Агентство
Westdream
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Жилой квартал Южные сады
Жилой квартал Южные сады
Москва, Россия
от
$114,545
Год сдачи 2024
Площадь 22–188 м²
338 объектов недвижимости 338
Лето живёт на юге На юго-западе Москвы, в окружении парков, вырастет новый район «Южные сады». От его названия веет теплом и ароматом цветущих деревьев. Расслабленную атмосферу юга здесь создадут тёплые оттенки и натуральные материалы покрытий, разнообразие плодовых и вечнозелёных дере…
Застройщик
A101
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Коттеджный поселок Сосновый пляж
Коттеджный поселок Сосновый пляж
Приморское городское поселение, Россия
от
$27,330
УЧАСТОК В ГОТОВОМ ПОСЁЛКЕ У ОЗЕРА ПИОНЕРСКОЕ И ПРЯМО ВОЗЛЕ ЛЕСА! РАСПОЛОЖЕНИЕ: → 100 км от КАД → Участок расположен в Выборгском районе ЛО, в готовом коттеджном поселке "Сосновый Пляж", на песчаном берегу озера Пионерское в окружении реликтовых лесов и природы Карельского перешейка. → …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Приморское городское поселение, Россия
от
$25,636
Участок в благоустроенном посёлке у двух озер и хвойного леса РАСПОЛОЖЕНИЕ: Выборгский район Ленинградской области, 85 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Приморскому и Выборгскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена в 5 мин езды в населенных пунктах – Красная Долина, Р…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"
Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"
городской округ Мытищи, Россия
от
$91,456
Год сдачи 2021
Количество этажей 22
Площадь 29–108 м²
30 объектов недвижимости 30
Расположение комплекса: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Колтушское городское поселение, Россия
от
$50,803
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы 15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс ЖК "1-й Ясеневский"
Жилой комплекс ЖК "1-й Ясеневский"
район Коммунарка, Россия
от
$92,316
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Расположение комплекса: В жилом комплексе комфорт-плюс класса «1-го Ясеневского» доступны преимущества двух стилей жизни. Ведь в пешей доступности метро, школа с 25-метровым бассейном и IT-кластером и при этом целых 63 га благоустроенного Троицкого лесопарка под окнами, где так приятно дыша…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс А101 Всеволожск
Жилой комплекс А101 Всеволожск
Всеволожск, Россия
от
$37,271
Год сдачи 2025
Кварталы, с которых начинается природа. Едва отъехав от шумного Петербурга, вы попадаете в исторический и престижный Всеволожск, весь как будто утопающий в сосновых лесах! Место сочетает роскошное природное окружение и все атрибуты развитого города. Мы создали атмосферу природного куро…
Застройщик
A101
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Жилой квартал ЖК "Загорье"
Жилой квартал ЖК "Загорье"
городской округ Смоленск, Россия
Цена по запросу
Год сдачи 2022
Количество этажей 10
Жилой комплекс «Загорье» на Ипподромном проезде изменит ваше представление о комфорте и экологичности. Расположенный в тихом зеленом районе он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, близость к центру города. ЖК представляет собой 10-этажные кирпичные жилые дома с индивидуал…
Агентство
Креативное бюро
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$39,821
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой квартал ЖК "Новый Смоленск"
Жилой квартал ЖК "Новый Смоленск"
городской округ Смоленск, Россия
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 10
«Новый Смоленск» - это крупномасштабный проект, способный поразить своим размахом и продуманностью. К освоению запланирована территория южной части г. Смоленска, площадью более 200 гектаров. Общая площадь построенного жилья составит несколько миллионов квадратных метров. Согласно проекту, в …
Агентство
Креативное бюро
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Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$29,552
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$30,868
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин езды от по…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Апрелевка, Россия
от
$74,586
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Площадь 28–102 м²
129 объектов недвижимости 129
Расположение комплекса: Уникальный жилой комплекс, расположенный в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окруженный первозданным лесом. В Парк Апрель легко наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта. Это возможно, благодаря уникальному сочетанию преимущ…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс Стерео
Жилой комплекс Стерео
Калининград, Россия
от
$47,904
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
ЖК Стерео — огромный комплекс из 4 домов в Московском районе Калининграда. Это место активно застраивается, инфраструктура вся рядом. Сам комплекс — это современный стиль, малогабаритные квартиры и очень много содедей. Для любителей активной жизни.
Агентство
Westdream
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Жилой квартал Новый город
Жилой квартал Новый город
Калининград, Россия
от
$61,211
Год сдачи 2022
Количество этажей 9
ЖК Новый Город расположился в микрорайоне Космодемьянского в непосредственной близости от Калининграда. Вокруг — зелёные массивы и озёра. Отсюда очень удобно выезжать к прибрежным городам. В этом районе есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Сам комплекс эстетичен, планиро…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Москва, Россия
от
$290,164
Год сдачи 2024
Площадь 41–101 м²
4 объекта недвижимости 4
Клубный город на реке Primavera расположен на одной из самых живописных береговых линий на северо-западе Москвы. Квартиры с непревзойденными видами на реку позволят любоваться солнцем и водой одновременно, а первая линия всегда останется первой.
Агентство
One Moscow
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Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Москва, Россия
от
$215,574
Год сдачи 2024
Количество этажей 20
Площадь 28–136 м²
4 объекта недвижимости 4
Проект «FORST» расположен в живописном месте Москвы вблизи Симоновской набережной. По данным официального сайта проект состоит из пяти корпусов на 808 квартир. Некоторые квартиры оборудованы терассами Внутренний двор благоустроен и имеет все необходимое для комфортного времяпровождения: пр…
Агентство
One Moscow
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Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Сапроново, Россия
от
$55,792
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 24
Площадь 20–110 м²
625 объектов недвижимости 625
Расположение комплекса: Комплекс 1-й Донской расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон. В нем сочетаются все плюсы комфортной городской среды и природного окружения. В проекте достаточно большой процент квартир, выходящих на 2-3 стороны света. Секции-маяки формируют у зданий визуальную L-…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "Sky Garden"
Жилой комплекс ЖК "Sky Garden"
Москва, Россия
от
$164,185
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 44
Площадь 30–116 м²
335 объектов недвижимости 335
Расположение комплекса: Sky Garden расположен в районе Покровское-Стрешнево. На территории этого района шумит листвой одноименный парк. Зеленый живописный район, реки и каналы поблизости, чистый свежий воздух из подмосковных листов - идеальное место, чтобы ощутить себя частью природы. При э…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Многоквартирный жилой дом ЖК "Альпы"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Альпы"
Калининград, Россия
от
$71,862
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Жилой комплекс «Альпы» — новая архитектурная доминанта на северо-востоке Калининграда. Вокруг — частный сектор и малоэтажные дома. Повсюду — свежий воздух. Местоположение такое, что рядом есть вся инфраструктура, до центра города недалеко.
Агентство
Westdream
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$158,738
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Москва, Россия
от
$296,721
Год сдачи 2024
Количество этажей 21
Площадь 34–123 м²
5 объектов недвижимости 5
Glorax Aura Белорусская — представительский проект премиум-класса в районе Ленинградского проспекта от федерального девелопера GloraX. Клубный формат дома обеспечивает резидентам эксклюзивное качество жизни и все преимущества единой успешной социальной среды.  Современная доминанта истори…
Агентство
One Moscow
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$15,627
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс А101 Лаголово
Жилой комплекс А101 Лаголово
Виллози, Россия
от
$34,266
Год сдачи 2025
Место для жизни     Мы строим современный город у подножия знаменитых Дудергофских высот, в объятиях чистейших озёр и зелёных живописных массивов, наполненный всем необходимым для счастливой жизни. Вас ждут увлекательные прогулки по экотропам и впечатляющий вид, открывающийся с само…
Застройщик
A101
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Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Домовладение в поселке бизнес-класса с собственным парком во Всеволожском районе _______________________ Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким образом, проект представляет собой целостную и гармоничную…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс Рыбная Деревня
Жилой комплекс Рыбная Деревня
Калининград, Россия
от
$163,007
Год сдачи 2022
Количество этажей 9
ЖК Рыбная Деревня не просто жилой комплекс. По сути — это новая достопримечательность калининграда и новая точка притяжения. Выразительные фасады, самое туристическое место, район с очень развитой инфраструктурой, большое количество парковых зон. Все характеристики комплекса указывают на его…
Агентство
Westdream
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$14,944
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$55,879
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс Лето
Жилой комплекс Лето
Калининград, Россия
от
$61,211
Год сдачи 2022
Количество этажей 16
ЖК Лето от одного из крупнейших застройщиков Калининграда — прекрасный вариант многоэтажной застройки в живописном месте и с богатыми характеристиками. Двор без машин и подземный паркинг — это премиальный комфорт. Набережная озера, вид из окон на это озеро, зелёный массив вокруг, как и вся н…
Агентство
Westdream
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$6,854
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс Белый сад
Жилой комплекс Белый сад
Калининград, Россия
от
$54,558
Год сдачи 2022
Количество этажей 9
Жилой комплекс «Белый Сад» расположен на юге Калининграда в отдалении от центра. Данная часть Московского района славится прекрасной социальной инфраструктурой. Цена в этом районе ниже, чем в других, но качество строительства растёт. Застройщик обладает огромным опытом. Комплекс выглядит сти…
Агентство
Westdream
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Многоквартирный жилой дом Горький
Многоквартирный жилой дом Горький
Калининград, Россия
от
$85,163
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
Жилой дом Горький сочетает в себе великолепное местоположение, высококачественные материалы строительства и прекрасную репутацию застройщика "Калининградстройинвест".
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс ЖК "Роттердам"
Жилой комплекс ЖК "Роттердам"
Москва, Россия
от
$204,882
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 29
Площадь 27–144 м²
95 объектов недвижимости 95
Расположение комплекса: В ЖК "Роттердам" отличное расположение, которое позволит вам выбирать свой сегодняшний маршрут и транспорт исходя из настроения, целей и погоды. Отсюда удобно добираться в центр как на метро - станция находится в пешей доступности, так и на автомобиле. Варшавское шос…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "Движение. Говорово"
Жилой комплекс ЖК "Движение. Говорово"
Москва, Россия
от
$56,339
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Площадь 21–34 м²
97 объектов недвижимости 97
Расположение комплекса: На первых этажах комплекса Движение.Говорово расположится собственная коммерческая инфраструктура. Так что жильцы комплекса всегда смогут насладиться кофе из любимой кофейни, зайти за молоком в минимаркет по пути домой и добежать до аптеки. Во дворах без машин будет …
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс Испанские кварталы
Жилой комплекс Испанские кварталы
район Коммунарка, Россия
от
$121,475
Год сдачи 2022
Площадь 55–84 м²
3 объекта недвижимости 3
Уголок Барселоны в Москве «Испанские кварталы» – обособленный и тихий жилой комплекс с хорошей транспортной доступностью в НАО Москвы. Сейчас строится второй район проекта с жилыми домами комфорт- и бизнес-класса, магазинами, кафе, бытовыми сервисами, детскими садами и крупным образова…
Застройщик
A101
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Многоквартирный жилой дом ЖК "Шоколад"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шоколад"
городской округ Смоленск, Россия
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 11
Жилой комплекс «Шоколад» изменит Ваше представление о комфорте и безопасности. Расположенный в тихом зеленом районе в центре Смоленска он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, наличие в шаговой доступности магазинов и других объектов городской инфраструктуры. ЖК «Шоколад» пр…
Агентство
Креативное бюро
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Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Ленинский городской округ, Россия
от
$75,733
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Площадь 25–84 м²
579 объектов недвижимости 579
Расположение комплекса: Одно из преимуществ проектов 1- ДСК - большие застекленные лоджии. Другое преимущество - честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспров…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
район Коммунарка, Россия
от
$119,740
Год сдачи 2022
Площадь 19–100 м²
602 объекта недвижимости 602
Живи! Работай! Отдыхай! Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолы…
Застройщик
A101
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Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Васильково, Россия
от
$46,574
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Жилой комплекс «Васильки» расположен на северо-восточной окраине Калининграда. Отличительная особенность — практичные планировки, подземный паркинг и кладовые. Словом, всё, что нужно для комфортной жизни.
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Левада
Жилой комплекс Левада
Калининград, Россия
от
$63,968
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
ЖК Левада будет расположен в очень живописном месте — в окружении озёр. Более того, доминантой благоустройства внутреннего двора станет пруд, оборудованный набережной и местами для отдыха взрослых и детей. Планировки — на самый разный вкус, но все они — эргономичны и комфортны. На данный мом…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс ЖК "Скандинавский"
Жилой комплекс ЖК "Скандинавский"
городской округ Мытищи, Россия
от
$96,959
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
Площадь 36–61 м²
5 объектов недвижимости 5
Расположение комплекса: Вдали от городской суеты, но не отдалясь от столицы - вот концепция ЖК Скандинавский! Всего в 300 м от жилого комплекса – огромный мытищинский лесной массив, который подарит чистый и свежий воздух. В 10 км – Пироговское водохранилище с пляжами, развлекательными центр…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс RANTA RESIDENCE
Жилой комплекс RANTA RESIDENCE
Зеленогорск, Россия
от
$183,962
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Площадь 85 м²
1 объект недвижимости 1
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Агентство
Luxury Estate
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Агентство
Luxury Estate
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Жилой комплекс ЖК "Sydney City"
Жилой комплекс ЖК "Sydney City"
Москва, Россия
от
$212,217
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 44
Площадь 29–162 м²
323 объекта недвижимости 323
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пр…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Сабурово, Россия
от
$391,095
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 129–256 м²
25 объектов недвижимости 25
О поселке Коттеджный поселок «Сабурово Клаб» - это эксклюзивный проект бизнес-класса от девелопера «ФСК», расположенный в живописном уголке Подмосковья, в 10 км от МКАД по скоростному Пятницкому шоссе. Поселок гармонично сочетает в себе современную архитектуру с элементами скандинавского сти…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "Sydney Prime"
Жилой комплекс ЖК "Sydney Prime"
Москва, Россия
от
$619,637
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Площадь 58–138 м²
16 объектов недвижимости 16
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пр…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "1-й Шереметьевский"
Жилой комплекс ЖК "1-й Шереметьевский"
Химки, Россия
от
$68,769
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Площадь 19–85 м²
617 объектов недвижимости 617
Расположение комплекса: ЖК 1-й Шереметьевский расположен в самом центре Подрезково, от него всего 6 минут пешком до одноименной станции ж/д и планируемой к открытию МЦД-3. В комплексе яркие и уютные, лобби, большая колясочная, лапомойка. Благодаря гостевому санузлу на 1 этаже прогулки стану…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Гурьевск, Россия
от
$52,653
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Жилой квартал комфорт‑класса River Park – проект, расположенный в Гурьевске, недалеко от Калининграда, в удобном и экологически благоприятном районе. Единая архитектурная концепция проекта гармонично сочетает в себе современные архитектурные тенденции с классическими элементами. Особую преле…
Агентство
Westdream
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Коттеджный поселок Дома в Прилесный Стиль
Коттеджный поселок Дома в Прилесный Стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$297,510
Коттеджный посёлок класса комфорт+ «Прилесный Стиль» расположен во Всеволожском районе Ленинградской области в 16 км от Санкт-Петербурга. Восточная сторона коттеджного посёлка организована в виде уединённого квартала из 41 мастер-дома от компании «ФАКТ.», созданных по авторским архитектурн…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс ЖК "Архитектор"
Жилой комплекс ЖК "Архитектор"
Москва, Россия
от
$240,938
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 47
Площадь 34–252 м²
85 объектов недвижимости 85
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Вы всегда сможете увидеть, кто звонит в домофон. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” …
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс Дом на Батальной
Жилой комплекс Дом на Батальной
Калининград, Россия
от
$58,550
Год сдачи 2022
Количество этажей 16
Дом на Батальной — это очередной проект застройки динамично развивающегося Московского района Калининграда. Застройщик с многолетним опытом и репутацией предлагает приобрести квартиры с интересными планировками, благоустроенным внутренним двором и современными фасадными решениями. Дом смотри…
Агентство
Westdream
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Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
район Коммунарка, Россия
от
$74,036
Год сдачи 2025
Дзен большого города Новый район «Дзен-кварталы» возводится на юго-западе столицы – вдоль береговой линии живописного Ивановского пруда и реки Варварки. В основе проекта – «сочетание несочетаемого», гармония простого и утончённого, природного и урбанистического – стиль Japandi, объединяющ…
Застройщик
A101
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Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Москва, Россия
от
$153,884
Год сдачи 2025
Площадь 25–117 м²
9 объектов недвижимости 9
Portland - прибрежный квартал из 8 домов высотой до 29 этажей с квартирами бизнес-класса, расположенный в районе Печатники, на Южнопортовой улице Архитектурный проект «PORTLAND» разработало бюро De Architekten Cie. Комплекс состоит из 2 очередей. В каждой по 4 башни, объединенных между со…
Агентство
One Moscow
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Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Москва, Россия
от
$114,493
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Площадь 45–56 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилые апартаменты бизнес-класса «Королева 13» для тех, кто живет и работает в районе Останкино и любит эту локацию. Десятиэтажный дом на 205 апартаментов предлагает будущим жителям уникальные форматы квартир, включая 4 пентхауса с террасами, 2 из которых двухуровневые. Объект находится в …
Агентство
One Moscow
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Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Одинцовский городской округ, Россия
от
$70,070
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 29–91 м²
159 объектов недвижимости 159
Расположение комплекса: Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится б…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс Дом на Донского
Жилой комплекс Дом на Донского
Калининград, Россия
от
$102,462
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Дом на Дмитрия Донского от компании МПК - это жилой комплекс комфорт-класса в престижном районе. По соседству — премиальные дома. Это центральное расположение в Калининграде. Фасад дома — стильный и современный, планировки с большими кухнями подойдут многим. В подземном паркинге планируется …
Агентство
Westdream
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На карте

Стремительное развитие инфраструктуры в Российской Федерации и строительство современного жилья делают приобретение недвижимости от застройщика в России отличным выбором для жизни или инвестирования, особенно в крупных городах.

Преимущества покупки недвижимости от застройщика в России

Покупка новостройки России предоставляет ряд преимуществ:

  • Современные технологии строительства. Новые жилые комплексы оснащены инженерными системами последнего поколения, не уступающих европейским аналогам.
  • Юридическая чистота. Строящаяся недвижимость в России — это гарантия того, что на объекте нет обременений.
  • Широкий выбор планировок и локаций. Российские застройщики предлагают квартиры с продуманными планировками и возможностью свободной перепланировки.
  • Гибкие условия покупки. Многие застройщики предоставляют рассрочку, субсидированную ипотеку и скидки для определенных категорий граждан.
  • Высокий инвестиционный потенциал. Стоимость нового жилья в РФ растет по мере завершения строительства, что делает покупку на стадии котлована выгодной.

Как выбрать застройщика в РФ

Выбор застройщика — один из важнейших этапов в процессе покупки. Чтобы обезопасить себя и приобрести качественное жилье, следуйте этим рекомендациям:

  • Изучите репутацию застройщика. Найдите отзывы, узнайте о завершенных проектах и сроках их сдачи.
  • Проверьте документацию. У застройщика должны быть все необходимые разрешения на строительство, включая проектную декларацию.
  • Проанализируйте договор. Убедитесь, что в нем четко прописаны сроки сдачи объекта, ответственность сторон и итоговая стоимость.
  • Оцените прозрачность работы. Надежные компании предоставляют полную информацию о проекте, этапах строительства и ценах.
  • Обратите внимание на темпы строительства. Динамика работ — важный показатель надежности.

Стоимость жилья в новостройках в России

На первичном рынке представлено жилье различных классов, что позволяет подобрать вариант для любого бюджета. Средние цены от застройщиков России зависят от региона, типа жилья и стадии строительства.

  • Эконом-класс. Стоимость варьируется от 70,000 до 100,000 ($695– $980) рублей за кв.м. Такие квартиры чаще всего находятся в пригородах или активно развивающихся районах.
  • Комфорт-класс. Цена составляет 100,000–150,000 ($980– $1490) рублей за кв.м. Такие новостройки отличаются более просторными планировками и развитой инфраструктурой.
  • Бизнес- и элитный класс. В городах-миллионниках купить жилье от застройщика в России можно по цене от 200,000 ($1960) рублей за 1 кв.м. В некоторых случаях цена может превышать 500,000 ($4965) рублей за 1 кв.м.

Популярные города и районы России для приобретения жилья в новостройке

Наиболее востребованными городами для покупки жилья на первичном рынке остаются крупнейшие мегаполисы и динамично развивающиеся регионы:

  • Москва. Главный центр страны, где стоимость квартир начинается от 200,000 ($1960) рублей за кв.м. 
  • Санкт-Петербург. Второй по значимости город России предлагает жилье от 150,000 ($1490) рублей за кв.м. 
  • Сочи. Черноморский курорт славится своей природой и востребованным жильем для отдыха и инвестиций. Средняя цена — от 120,000 ($1190) рублей за 1 кв.м.
  • Казань. Город с богатым культурным наследием и быстрым экономическим ростом. Здесь квартиры стоят от 100,000 ($980) рублей за 1 кв.м.
  • Новосибирск. Сибирский научный и деловой центр предлагает жилье по цене от 80,000 ($795) рублей за кв.м.

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Часто задаваемые вопросы о новостройках России

Какие документы нужны иностранцам для приобретения квартиры в новостройке в России?

Иностранным лицам нужно иметь паспорт своей страны и его копию, предварительно заверенную в нотариусе. Необходим также документ, удостоверяющий законное нахождение в РФ (виза/ВНЖ) и согласие супруга/супруги (для состоящих в браке).

Какой порядок приобретения квартиры в новостройке от застройщика в России?

На первоначальном этапе нужно выбрать объект и при необходимости внести задаток. Затем между продавцом и покупателем заключается договор в нотариусе. Здесь же происходит денежный расчет. На заключительном этапе покупателю нужно оформить право владения объектом в Росреестре.

В каких российских городах чаще всего покупаются квартиры в новостройках?

Большой популярностью по традиции пользуются Москва и Санкт-Петербург. Высокий спрос на квартиры в новых домах в России также наблюдается в Казани и Краснодаре.

Какая в среднем цена кв. метра в новостройках в России?

Квадрат нового жилья в Москве и Санкт-Петербурге оценивается в 5000-10 000 евро. В остальных городах средняя цена кв. метра - 1500-3000 евро.
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