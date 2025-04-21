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Жилой комплекс ЖК "Роттердам"

Москва, Россия
от
$204,882
17.04.2025
$205,511
15.04.2025
$205,462
21.03.2025
$210,941
17.03.2025
$211,293
17.03.2025
$222,659
17.03.2025
$274,406
07.03.2025
$222,659
07.03.2025
$274,406
13.02.2025
$222,659
08.02.2025
$215,800
07.02.2025
$256,180
01.02.2025
$237,718
17.01.2025
$231,543
24.12.2024
$228,380
24.12.2024
$277,101
04.12.2024
$250,235
18.11.2024
$232,601
16.11.2024
$251,318
15.11.2024
$249,416
31.10.2024
$241,193
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5820
ID новостройки на Realting
In CRM: 00344
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 17.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    Москва
  • Метро
    Nagatinskaya (~ 300 м)
  • Метро
    Verkhnie Kotly (~ 600 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    29

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Расположение комплекса: В ЖК "Роттердам" отличное расположение, которое позволит вам выбирать свой сегодняшний маршрут и транспорт исходя из настроения, целей и погоды. Отсюда удобно добираться в центр как на метро - станция находится в пешей доступности, так и на автомобиле. Варшавское шоссе связывает жилой комплекс с ТТК, а через Люсиновскую и Мытную улицы - с Садовым кольцом. В качестве альтернативного маршрута можно использовать Нагатинскую набережную: дорога вдоль Москва-реки приведет к Кремлю и Павелецкому вокзалу. Для неспешной поездки предусмотрены трамвайные маршруты, а в теплое время года - веломаршруты вдоль реки. Транспортная доступность: Всего в 5 минутах пешком до метро "Нагатинская" и 8 минутах от МЦК "Верхние Котлы". Рядом Аэроэкспресс до метро "Домодево". До ТТК 2,2 км и 4,9 км до Садового кольца. Внутренняя инфраструктура: Если вы ищете идеальный баланс между отдыхом и работой и обладаете активной жизненной позицией - ЖК "Роттердам" вам понравится. В ЖК: зоны коворкинга, плейхаб и детские площадки для отдыха всей семьей. Близость к деловому центру Москвы, в окружении 5 парков, рядом спортивные и развлекательные центры Если вы любите живописные виды и долгие прогулки - ЖК "Роттердам" - отличный вариант для вас, так как он расположен прямо на Нагатинской набережной с выходом на Москву реку! В ЖК "Роттердам" соблюден баланс между высоткой и малоэтатажным зданием, которое не потеряло ощущение уюта и не создает впечатление городских джунглей Если вы любите быть на высоте и без ограничений - выбирайте верхние этажи Для тех, кто ценит комфорт и собственное время Для тех, кто ценит комфорт и личное пространство Для тех, кому важен комфорт, безопасность и личное пространство на придомовой территории
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 27.0 – 45.5
Цена за м², USD 5,500 – 8,511
Цена квартиры, USD 205,511 – 346,227
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 45.8 – 63.0
Цена за м², USD 6,214 – 8,051
Цена квартиры, USD 285,726 – 434,907
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 64.2 – 86.9
Цена за м², USD 4,623 – 7,515
Цена квартиры, USD 326,233 – 633,877
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 88.6 – 109.2
Цена за м², USD 5,140 – 6,602
Цена квартиры, USD 513,925 – 715,962
Квартиры 5 комнат
Площадь, м² 132.3 – 143.8
Цена за м², USD 6,584 – 7,029
Цена квартиры, USD 928,795 – 940,139

Местонахождение на карте

Москва, Россия

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Жилой комплекс ЖК "Роттердам"
Москва, Россия
от
$204,882
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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