Жилой комплекс ЖК "Роттердам"

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Расположение комплекса:
В ЖК "Роттердам" отличное расположение, которое позволит вам выбирать свой сегодняшний маршрут и транспорт исходя из настроения, целей и погоды. Отсюда удобно добираться в центр как на метро - станция находится в пешей доступности, так и на автомобиле. Варшавское шоссе связывает жилой комплекс с ТТК, а через Люсиновскую и Мытную улицы - с Садовым кольцом. В качестве альтернативного маршрута можно использовать Нагатинскую набережную: дорога вдоль Москва-реки приведет к Кремлю и Павелецкому вокзалу. Для неспешной поездки предусмотрены трамвайные маршруты, а в теплое время года - веломаршруты вдоль реки.
Транспортная доступность:
Всего в 5 минутах пешком до метро "Нагатинская" и 8 минутах от МЦК "Верхние Котлы". Рядом Аэроэкспресс до метро "Домодево". До ТТК 2,2 км и 4,9 км до Садового кольца.
Внутренняя инфраструктура:
Если вы ищете идеальный баланс между отдыхом и работой и обладаете активной жизненной позицией - ЖК "Роттердам" вам понравится. В ЖК: зоны коворкинга, плейхаб и детские площадки для отдыха всей семьей. Близость к деловому центру Москвы, в окружении 5 парков, рядом спортивные и развлекательные центры
Если вы любите живописные виды и долгие прогулки - ЖК "Роттердам" - отличный вариант для вас, так как он расположен прямо на Нагатинской набережной с выходом на Москву реку!
В ЖК "Роттердам" соблюден баланс между высоткой и малоэтатажным зданием, которое не потеряло ощущение уюта и не создает впечатление городских джунглей
Если вы любите быть на высоте и без ограничений - выбирайте верхние этажи
Для тех, кто ценит комфорт и собственное время
Для тех, кто ценит комфорт и личное пространство
Для тех, кому важен комфорт, безопасность и личное пространство на придомовой территории
Проект ЖК Сочи Парк включает в себя 9 домов бизнес-класса.
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Покупателям в ЖК предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки.
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Агентство
Luxury Estate
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