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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$37,662
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$14,125
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Громовское сельское поселение, Россия
от
$50,208
Участок №11. Кадастровый номер участка: 47:03:0816003:771
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$14,337
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$15,720
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$17,501
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$23,247
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$14,480
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$67,446
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$20,688
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$16,141
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Громовское сельское поселение, Россия
от
$77,443
Участок №10. Кадастровый номер участка: 47:03:0816003:770
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$16,651
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$29,568
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Громовское сельское поселение, Россия
от
$183,273
Участок №7. Кадастровый номер участка: 47:03:0816003:778
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$17,588
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$18,154
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$29,567
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
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ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$22,263
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$18,040
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$21,517
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Громовское сельское поселение, Россия
от
$115,393
Участок №9. Кадастровый номер участка: 47:03:0816003:769
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$17,772
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$16,383
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$23,284
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$31,929
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$76,360
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$24,676
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$17,617
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$20,184
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Громовское сельское поселение, Россия
от
$93,135
Участок №2. Кадастровый номер участка: 47:03:0816003:773
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$18,380
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Громовское сельское поселение, Россия
от
$115,605
Участок №6. Кадастровый номер участка: 47:03:0816003:777
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$17,501
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$18,236
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
Цена по запросу
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$120,357
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$14,909
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$21,129
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Громовское сельское поселение, Россия
от
$76,204
Участок №3. Кадастровый номер участка: 47:03:0816003:774
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$23,284
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$17,291
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$50,641
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$16,555
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$22,085
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$31,057
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$15,793
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$18,368
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Громовское сельское поселение, Россия
от
$78,065
Участок №4. Кадастровый номер участка: 47:03:0816003:775
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$21,625
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$16,474
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Громовское сельское поселение, Россия
от
$82,187
Участок №5. Кадастровый номер участка: 47:03:0816003:776
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$22,012
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Громовское сельское поселение, Россия
от
$122,246
Участок №1. Кадастровый номер участка: 47:03:0816003:772
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$18,925
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$20,730
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$18,395
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$23,284
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$17,676
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Громовское сельское поселение, Россия
от
$141,124
Участок №8. Кадастровый номер участка: 47:03:0816003:779
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$23,684
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$15,720
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$31,239
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$19,106
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$16,221
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$20,620
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$24,010
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$25,376
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$20,082
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Громовское сельское поселение, Россия
от
$23,211
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
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