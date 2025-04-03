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Продажа новостроек в Koltushskoe selskoe poselenie

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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$53,219
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$60,478
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$93,814
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$36,210
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы 15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$72,831
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$81,201
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$269,049
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$309,333
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$60,092
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,678
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Дома в Прилесный Стиль
Коттеджный поселок Дома в Прилесный Стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$290,804
Коттеджный посёлок класса комфорт+ «Прилесный Стиль» расположен во Всеволожском районе Ленинградской области в 16 км от Санкт-Петербурга. Восточная сторона коттеджного посёлка организована в виде уединённого квартала из 41 мастер-дома от компании «ФАКТ.», созданных по авторским архитектурн…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$175,916
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$35,674
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы 15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$28,838
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$75,345
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,836
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$33,283
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$90,932
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,791
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$105,440
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,323
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$73,412
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$33,993
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$38,312
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$98,394
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$267,232
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$49,334
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы 15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$57,969
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$58,448
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$32,308
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$32,475
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$60,610
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$31,770
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,023
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$258,714
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$287,999
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$77,380
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,701
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,039
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$73,307
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$80,050
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,056
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$56,828
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы 15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$167,127
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$31,550
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$34,904
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$18,742
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$91,719
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
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ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$63,100
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы 15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена …
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ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$61,389
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$52,928
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$41,196
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$54,183
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$55,707
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,881
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$75,568
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$46,625
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,814
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$55,810
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$55,325
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$54,018
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,353
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$178,163
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,495
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$47,152
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$68,363
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$72,868
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$37,737
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$28,731
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$36,143
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$77,215
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,224
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$33,510
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$56,991
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,143
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$55,641
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$33,044
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$96,725
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$63,082
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$54,512
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$59,827
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$33,814
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,143
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$60,136
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$32,258
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$21,794
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$94,562
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$30,844
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$74,290
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$79,914
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$295,171
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$29,406
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Дома в Прилесный Стиль
Коттеджный поселок Дома в Прилесный Стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$295,171
Коттеджный посёлок класса комфорт+ «Прилесный Стиль» расположен во Всеволожском районе Ленинградской области в 16 км от Санкт-Петербурга. Восточная сторона коттеджного посёлка организована в виде уединённого квартала из 41 мастер-дома от компании «ФАКТ.», созданных по авторским архитектурн…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$35,186
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$70,643
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$50,714
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
от
$70,891
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД по Мурманскому шоссе → В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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