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Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить!
ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы
15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Коттеджный посёлок класса комфорт+ «Прилесный Стиль» расположен во Всеволожском районе Ленинградской области в 16 км от Санкт-Петербурга.
Восточная сторона коттеджного посёлка организована в виде уединённого квартала из 41 мастер-дома от компании «ФАКТ.», созданных по авторским архитектурн…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы
15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы
15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы
15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы
15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Коттеджный посёлок класса комфорт+ «Прилесный Стиль» расположен во Всеволожском районе Ленинградской области в 16 км от Санкт-Петербурга.
Восточная сторона коттеджного посёлка организована в виде уединённого квартала из 41 мастер-дома от компании «ФАКТ.», созданных по авторским архитектурн…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
УЧАСТКИ В ГОТОВОМ КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ В 15 МИНУТАХ ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД по Мурманскому шоссе
→ В деревне Хапо-Ое и Ексолово есть продуктовые магазины, детский сад, фельдшерс…