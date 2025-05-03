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Жильё в России

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17 988 объектов найдено
Дом 7 комнат в Сочи, Россия
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Дом 7 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный дизайнерский дизайнерский проект HI-TECH – маньяк «Реал» площадью 250 кв.м.Надп…
$1,21 млн
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Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/30
Продаётся квартира-студия, площадью 26,4 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Южные …
$131,230
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Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 8/20
ЖК Аллея Парк в центральной части Дагомыса, есть многоуровневая парковка, бассейн с зоной от…
$129,933
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Квартира 3 комнаты в Путилково, Россия
Квартира 3 комнаты
Путилково, Россия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 18/18
Продаётся светлая 3-комн пентхаус с увеличенными панорамными окнами площадью 110 м2 в ЖК Нов…
$333,940
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Дом 7 комнат в Черешня, Россия
Дом 7 комнат
Черешня, Россия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Одноэтажный дом 200 м² с ремонтом и мебелью, техникой + на чердаке кинотеатр 60 м² участок 6…
$789,313
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Студия 1 комната в Сочи, Россия
Студия 1 комната
Сочи, Россия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3
Marine Garden Hotels & Resort 4* 🏛️ 💎ФЗ - 214, ЭСКРОУ счета ВТБ 💎Возврат НДС 💎Полная стои…
$97,146
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Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 33/42
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-к…
$279,307
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Дом в Бор, Россия
Дом
Бор, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продаю дачу в СНТ Чайка Борский район, посёлок Октябрьский. Живое садовое товарищество, сосе…
$8,473
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Квартира 1 комната в Химки, Россия
Квартира 1 комната
Химки, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/17
Максимальные скидки при 100% оплате. Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Ко…
$99,830
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Квартира 3 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 17/19
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 63,1 кв. м на 17-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$185,063
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Квартира 2 комнаты в район Внуково, Россия
Квартира 2 комнаты
район Внуково, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/10
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 40,9 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Р…
$111,535
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 16/16
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 47,0 кв. м на 16-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$189,883
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Квартира 3 комнаты в Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 30/30
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 58,3 кв. м на 30-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$259,302
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Квартира 2 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 2
Площадь 36 м²
Этаж 5/13
Продаю отличную квартиру (площадь 36,4м² плюс 2 балкона 2,6 м² и 3,1м² итого 42,1м²) в центр…
$154,993
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 12/16
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 58,9 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$222,497
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
В продаже дом, в жилом состоянии, отдельностоящий. Планировка комнат смежно-изолированная. С…
$84,731
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Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 9/12
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$173,844
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Квартира 4 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 16/21
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 67,1 кв. м на 16-м этаже дома бизнес-класса в ЖК "Б…
$221,369
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 19/25
Максимальные скидки при 100% оплате. Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$166,765
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Квартира 4 комнаты в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 4 комнаты
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 2/23
Максимальные скидки при 100% оплате. Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Семейный жи…
$253,813
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Квартира 4 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 4 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 15/19
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 77,8 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$211,170
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Квартира 1 комната в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Одинцовский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Прямая продажа от застройщика! Загородный жилой комплекс класса Комфорт Плюс. Продаётся 1-к …
$72,486
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Квартира 3 комнаты в Эвенкийский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Эвенкийский район, Россия
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 14/18
Квартира в новом доме 60 кв.м. свободной планировки. Статус квартира. Возможна ипотека любог…
$94,996
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 9/18
Продаётся квартира-студия, площадью 28,7 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Бунинс…
$137,892
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Квартира 2 комнаты в район Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
район Коммунарка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 17/17
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 49,1 кв. м на 17-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "…
$186,240
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Квартира 2 комнаты в Мичуринское, Россия
Квартира 2 комнаты
Мичуринское, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Предлагается в продажу 2-х комнатная квартира в живописном, тихом, районе посёлка Мичуринско…
$41,166
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Квартира 1 комната в район Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
район Коммунарка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 13/19
Продаётся квартира-студия, площадью 23,5 кв. м на 13-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Сканд…
$102,024
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Квартира 1 комната в Ленинский городской округ, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский городской округ, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 24/24
Максимальные скидки при 100% оплате. Trade-in вместо первоначального взноса - выгодно обменя…
$120,047
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Квартира 3 комнаты в район Внуково, Россия
Квартира 3 комнаты
район Внуково, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 7/10
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 62,0 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "Р…
$142,950
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Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/12
Продаётся квартира-студия, площадью 24,3 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-класса в ЖК "А101 Л…
$60,256
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Типы недвижимости в России

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Параметры недвижимости в России

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с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная

Россия — это огромная страна, предлагающая недвижимость в самых разных регионах, от заполярья до теплых морских побережий. Покупка недвижимости в России может стать хорошим инвестиционным подспорьем, особенно в случае крупных городов, таких как Москва или Санкт-Петербург.

Преимущества покупки жилой недвижимости в России

Главным преимуществом рынка недвижимости РФ является многообразие. Купить недвижимость в России можно и в развитых горнолыжных направлениях (Уральские горы, Хибины, Алтай) и в курортных регионах (Сочи, Адлер, Анапа). Помимо этого важными нюансами являются:

  • Разнообразие объектов. Российский рынок недвижимости предлагает широкий спектр вариантов — от современных квартир в новостройках до уютных домов в исторических районах.
  • Доступные цены. Цены на жилье в России остаются относительно низкими и варианты вне крупных мегаполисов доступны и со средним бюджетом.
  • Инвестиционная привлекательность. Стабильный рост цен на недвижимость делает покупку перспективным вложением капитала.

Цены на недвижимость в РФ

Цены на жилье в России сильно зависят от конкретного региона:

Москва:

  • Цена за квадратный метр в центре города: в центральных районах Москвы, таких как Арбат, Тверской и Хамовники, стоимость жилья достигает 472–510 тысяч рублей ($4686–$5063) за квадратный метр.
  • Цена за квадратный метр вне центра: в отдаленных районах Москвы цены могут быть ниже, начиная от 160 до 270 тысяч рублей ($1588–$2680) за квадратный метр.

Санкт-Петербург:

  • Цена за квадратный метр в центре города: в центральных районах Санкт-Петербурга стоимость жилья может достигать 259 тысяч рублей ($2571) за квадратный метр.
  • Цена за квадратный метр вне центра: в отдаленных районах города цены могут быть ниже, начиная от 191 тысяч рублей ($1896) за квадратный метр.

Новосибирск:

  • Цена за квадратный метр в центре города: в центральных районах Новосибирска стоимость жилья может достигать 74 тысяч рублей ($734) за квадратный метр.
  • Цена за квадратный метр вне центра: в отдаленных районах города цены могут быть ниже, начиная от 49,1 тысяч рублей ($496) за квадратный метр.

Екатеринбург:

  • Цена за квадратный метр в центре города: в центральных районах Екатеринбурга стоимость жилья может достигать 74,7 тысяч рублей ($734) за квадратный метр.
  • Цена за квадратный метр вне центра: в отдаленных районах города цены могут быть ниже, начиная от 42 тысяч рублей ($417) за квадратный метр.

Казань:

  • Цена за квадратный метр в центре города: в центральных районах Казани стоимость жилья может достигать 85 тысяч рублей ($843) за квадратный метр.
  • Цена за квадратный метр вне центра: в отдаленных районах города цены могут быть ниже, начиная от 40,5 тысяч рублей ($397) за квадратный метр. 

Популярные города и районы России для покупки жилья

Наибольшей популярностью пользуются города европейской части России:

  • Москва. Столица России привлекает высоким уровнем жизни, обилием рабочих мест и развитой инфраструктурой. Купить жилье в Москве труднее за счет того, что цены на недвижимость тут самые высокие по стране.
  • Санкт-Петербург. Культурная столица с большим количеством исторических зданий. Город активно расширяется, но покупка объектов в центре Санкт-Петербурга требует больших бюджетов.
  • Сочи. Популярный курорт на побережье Черного моря, известный своим мягким климатом. Несмотря на отдаленность, даже вторичная недвижимость России здесь стоит как в столице.
  • Казань. Столица Татарстана, сочетающая в себе восточную и западную культуры. Это направление с одним из самых активно развивающихся рынков недвижимости в стране.
  • Екатеринбург. Крупный промышленный и культурный центр Урала, расположенный в центре страны. Город находится на равном удалении как от Европы, так и от Азии. 

Особенности приобретения жилья в России

При покупке недвижимости необходимо учитывать следующие аспекты:

  • Документы. Покупателю потребуется предоставить паспорт и его нотариально заверенный перевод (для иностранцев), а также документы, подтверждающие законность пребывания в РФ.
  • Налоги. Приобретение недвижимости облагается государственной пошлиной, размер которой зависит от стоимости объекта. Для иностранных граждан из недружественных стран могут действовать дополнительные ограничения и требования.
  • Ипотека. Иностранные граждане имеют право оформить ипотечный кредит в российских банках, однако условия могут отличаться от стандартных. Рекомендуется заранее уточнить требования и процентные ставки.
  • Ограничения. Иностранные граждане не могут приобретать недвижимость в приграничных зонах и на некоторых особо охраняемых территориях.
  • Регистрация права собственности. После заключения сделки необходимо зарегистрировать право собственности в Росреестре. Для этого потребуется предоставить полный пакет документов и оплатить государственную пошлину.

Полезные материалы по покупке жилья в России

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Часто задаваемые вопросы о недвижимости в России

Какие документы требуются иностранным гражданам для приобретения недвижимости в России?

Иностранным лицам, чтобы купить жилье в России, необходимо иметь загранпаспорт и его копию, заверенную в нотариусе на русском языке. Потребуется также справка о постановке на регистрацию, идентификационный номер и актуальная виза или разрешение на временное пребывание.

Какие российские регионы или города наиболее перспективные для приобретения недвижимости?

Самыми перспективными регионами являются Московская область и Краснодарский край. Здесь регулярно растет качество жизни, появляются новые рабочие места, увеличивается стоимость жилья в России. Среди городов наиболее перспективными считаются традиционно Москва и Санкт-Петербург. Быстрый прогресс качества жизни также наблюдается в Казани.

Какие налоги и сборы нужно уплатить иностранным лицам при покупке российской недвижимости?

За приобретение жилья налоги и сборы не взимаются. Оплачивать налоговый взнос иностранцам необходимо при продаже недвижимости в России (13% от цены объекта), если она продается раньше 3 лет с момента покупки. Кроме того, нерезидентам за владение кв. метрами нужно платить налог на собственность - 0,5% от ее стоимости.
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