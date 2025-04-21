Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»

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Расположение комплекса:
Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не преимущества наличия подземного паркинга. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире!
«1-й Лермонтовский» расположился недалеко от уже сложившегося зеленого окружения - Люберецкого парка и Жулебинского лесопарка, переходящего в природно - исторический парк «Кузьминки». Если вы предпочитаете активный семейный отдых на свежем воздухе - в округе мест для него предостаточно. С востока он граничит со столичным районом Некрасовка. С северной стороны - с развитым современным микрорайоном «Красная Горка». Удачное расположение дарит жильцам возможность передвижения как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте.
Транспортная доступность:
В шаговой доступности ж/д станция «Люберцы-1». 5 минут на автомобиле до станций метро «Некрасовка», «Котельники», «Лермонтовский проспект».
Внутренняя инфраструктура:
Свободно перемещайтесь по внутренней территории в безбарьерной среде! На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпрепровождения:
- игровые площадки для детей разного возраста.
- площадки воркаута, спортивные комплексы с зонами для детского и взрослого спорта.
- зоны отдыха с пешеходными дорожками и аллеями.
Также, к вашим услугам: 4 общеобразовательные школы, 7 детских садов, спортивные и танцевальные, школы, поликлиники, множество магазинов и супер-маркетов, включая Ашан и несколько крупных ТЦ в шаговой доступности.
Расположение комплекса:
Яркий образ подчеркивают переменная этажность комплекса, разнообразная фактура и цветовая гамма фасадов, выполненная в сочетании белого, кирпичного и золотого цветов. При этом, комплекс идеально вписывается в окружение сталинской застройки и гармонирует с цветовой га…
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