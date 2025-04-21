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  4. Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»

Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»

Люберцы, Россия
от
$98,784
26.04.2025
$98,665
15.04.2025
$93,053
28.03.2025
$95,603
17.03.2025
$102,231
17.03.2025
$118,874
13.03.2025
$102,231
07.03.2025
$103,420
07.03.2025
$118,874
03.03.2025
$103,420
03.03.2025
$104,886
28.02.2025
$101,841
18.02.2025
$95,654
18.02.2025
$100,587
04.02.2025
$100,123
21.01.2025
$95,243
26.12.2024
$94,101
26.12.2024
$107,344
01.12.2024
$101,336
20.11.2024
$94,225
02.11.2024
$92,872
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5815
ID новостройки на Realting
In CRM: 00311
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Район
    городской округ Люберцы
  • Город
    Люберцы

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Панельный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2022
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    25

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не преимущества наличия подземного паркинга. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! «1-й Лермонтовский» расположился недалеко от уже сложившегося зеленого окружения - Люберецкого парка и Жулебинского лесопарка, переходящего в природно - исторический парк «Кузьминки». Если вы предпочитаете активный семейный отдых на свежем воздухе - в округе мест для него предостаточно. С востока он граничит со столичным районом Некрасовка. С северной стороны - с развитым современным микрорайоном «Красная Горка». Удачное расположение дарит жильцам возможность передвижения как на своем автомобиле, так и на общественном транспорте. Транспортная доступность: В шаговой доступности ж/д станция «Люберцы-1». 5 минут на автомобиле до станций метро «Некрасовка», «Котельники», «Лермонтовский проспект». Внутренняя инфраструктура: Свободно перемещайтесь по внутренней территории в безбарьерной среде! На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпрепровождения: - игровые площадки для детей разного возраста. - площадки воркаута, спортивные комплексы с зонами для детского и взрослого спорта. - зоны отдыха с пешеходными дорожками и аллеями. Также, к вашим услугам: 4 общеобразовательные школы, 7 детских садов, спортивные и танцевальные, школы, поликлиники, множество магазинов и супер-маркетов, включая Ашан и несколько крупных ТЦ в шаговой доступности.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 24.5 – 45.0
Цена за м², USD 3,079 – 4,286
Цена квартиры, USD 98,665 – 146,480
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 41.9 – 59.7
Цена за м², USD 2,904 – 3,650
Цена квартиры, USD 140,110 – 185,390
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 63.5 – 86.8
Цена за м², USD 2,369 – 2,917
Цена квартиры, USD 169,193 – 217,258
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 83.7 – 109.5
Цена за м², USD 2,095 – 2,486
Цена квартиры, USD 199,973 – 234,575

Местонахождение на карте

Люберцы, Россия

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Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
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$98,784
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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