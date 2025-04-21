Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"

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Расположение комплекса:
Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют!
Мы учли каждую мелочь, чтобы вы могли наслаждаться повседневной жизнью- Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не все преимущества наличия подземного паркинга. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Родители самых маленьких жильцов будут в восторге от колясочных, запирающихся на магнитный замок. Весь малогабаритный семейный транспорт - коляска, велосипеды и самокаты - прекрасно будет ждать вас здесь до следующего раза. Вымыть колеса коляски или лапы питомцу можно в специальных помещениях, расположенных рядом с колясочной.
Транспортная доступность:
Менее 1км от МКАД: рядом Осташковское и Алтуфьевское шоссе; 15 минут до метро «Алтуфьево», «Бибирево», «Медведково»; 7 минут пешком до ближайшей остановки общественного транспорта.
Внутренняя инфраструктура:
Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности.
- 2 муниципальных детских сада и муниципальная школа
- Медицинский центр
- Магазины, аптеки, салоны красоты, кафе, булочные на первых этажах комплекса
Расположение комплекса:
Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый возду…
Расположение комплекса:
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ЖК Светлогорск 3 — это не просто комплекс жилых домов, это целый микрорайон, состоящий из более чем 1000 квартир. Малоэтажная застройка вблизи моря, до которого 1000 метров, коммерческие помещения разной направленности на первых этажах — всё это залог удобства и комфорта для жильцов. Это мес…