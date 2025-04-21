Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"

Расположение комплекса: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют! Мы учли каждую мелочь, чтобы вы могли наслаждаться повседневной жизнью- Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не все преимущества наличия подземного паркинга. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Родители самых маленьких жильцов будут в восторге от колясочных, запирающихся на магнитный замок. Весь малогабаритный семейный транспорт - коляска, велосипеды и самокаты - прекрасно будет ждать вас здесь до следующего раза. Вымыть колеса коляски или лапы питомцу можно в специальных помещениях, расположенных рядом с колясочной. Транспортная доступность: Менее 1км от МКАД: рядом Осташковское и Алтуфьевское шоссе; 15 минут до метро «Алтуфьево», «Бибирево», «Медведково»; 7 минут пешком до ближайшей остановки общественного транспорта. Внутренняя инфраструктура: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. - 2 муниципальных детских сада и муниципальная школа - Медицинский центр - Магазины, аптеки, салоны красоты, кафе, булочные на первых этажах комплекса