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Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"

городской округ Мытищи, Россия
от
$91,456
08.04.2025
$91,014
17.03.2025
$90,882
17.03.2025
$121,176
13.03.2025
$90,882
07.03.2025
$90,617
07.03.2025
$83,208
07.03.2025
$110,944
21.02.2025
$83,208
12.02.2025
$81,135
16.01.2025
$80,192
21.12.2024
$79,721
21.12.2024
$98,848
20.12.2024
$93,535
13.12.2024
$96,428
13.11.2024
$96,334
11.10.2024
$96,177
10.10.2024
$94,920
03.10.2024
$103,180
27.09.2024
$98,956
26.09.2024
$94,920
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20
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Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5822
ID новостройки на Realting
In CRM: 00279
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 02.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Район
    городской округ Мытищи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2021
  • Количество этажей
    Количество этажей
    22

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Расположение комплекса: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют! Мы учли каждую мелочь, чтобы вы могли наслаждаться повседневной жизнью- Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не все преимущества наличия подземного паркинга. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Родители самых маленьких жильцов будут в восторге от колясочных, запирающихся на магнитный замок. Весь малогабаритный семейный транспорт - коляска, велосипеды и самокаты - прекрасно будет ждать вас здесь до следующего раза. Вымыть колеса коляски или лапы питомцу можно в специальных помещениях, расположенных рядом с колясочной. Транспортная доступность: Менее 1км от МКАД: рядом Осташковское и Алтуфьевское шоссе; 15 минут до метро «Алтуфьево», «Бибирево», «Медведково»; 7 минут пешком до ближайшей остановки общественного транспорта. Внутренняя инфраструктура: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. - 2 муниципальных детских сада и муниципальная школа - Медицинский центр - Магазины, аптеки, салоны красоты, кафе, булочные на первых этажах комплекса
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 29.2 – 38.9
Цена за м², USD 2,686 – 3,132
Цена квартиры, USD 91,014 – 117,385
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 43.7 – 60.1
Цена за м², USD 2,506 – 2,933
Цена квартиры, USD 115,852 – 166,574
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 71.5 – 107.8
Цена за м², USD 2,369 – 2,545
Цена квартиры, USD 178,924 – 272,986

Местонахождение на карте

городской округ Мытищи, Россия

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Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"
городской округ Мытищи, Россия
от
$91,456
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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