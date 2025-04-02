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Продажа новостроек в Первомайское сельское поселение

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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$87,870
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$82,118
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$113,527
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$64,096
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$88,526
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$131,485
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$82,161
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$110,437
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$67,979
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$93,977
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$44,352
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$78,592
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$88,615
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$83,395
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$61,037
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$84,240
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$104,767
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$124,406
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$97,537
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$166,143
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$96,370
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$80,839
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$88,397
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$78,662
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$85,887
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$125,287
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$116,383
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$55,021
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$83,291
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$80,475
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$116,520
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$100,394
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$53,521
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$92,892
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$103,043
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$50,752
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$77,526
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$55,284
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$89,891
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$52,446
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$82,986
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$85,645
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$73,345
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$115,901
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$120,247
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$87,052
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$74,765
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$101,967
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$70,026
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$45,151
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$82,901
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$65,968
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$75,076
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$118,331
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$75,823
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$81,649
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$94,893
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$49,459
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$95,866
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$97,279
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$78,569
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$84,387
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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