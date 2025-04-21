Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"

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Расположение комплекса:
Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпрепровождения. Свободно перемещайтесь по внутренней территории в безбарьерной среде!
Продуманное зонирование во дворах позволяет отделить тихие зоны для родителей со спящими младенцами и тех, кто хочет почитать на свежем воздухе, от шумных игровых зон. Игровые зоны учитывают возраст детей. Площадки для детей старшего возраста вынесены за пределы дворов. Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире!
Транспортная доступность:
В 3 км от МКАД в нескольких минутах езды до трех станций метро: Аннино, Бульвар Дмитрия Донского, улица Старокочаловская и станции МЦД2 - жд Бутово. Открылся участок (10й) ЮВХ и вместе с ним съезд на МКАД от ЖК.
Внутренняя инфраструктура:
Для жителей жилого района «Южная Битца» доступна развитая инфраструктура близлежащих московских районов Чертаново, Южное, Бирюлёво Западное, Северное Бутово и Южное Бутово. Множество образовательных учреждений, объекты здравоохранения, торговые и развлекательные центры, кинотеатры, кафе, рестораны, парки.
Расположение комплекса:
Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Вы всегда сможете увидеть, кто звонит в домофон. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” …
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