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Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"

Ленинский городской округ, Россия
от
$70,931
28.03.2025
$71,320
01.08.2024
$76,835
10.07.2024
$76,000
31.03.2024
$73,393
20.03.2024
$69,917
02.03.2024
$79,452
03.02.2024
$69,917
19.09.2023
$68,831
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20
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Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5810
ID новостройки на Realting
In CRM: 00290
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Район
    Ленинский городской округ

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2021
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    25

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Расположение комплекса: Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного времяпрепровождения. Свободно перемещайтесь по внутренней территории в безбарьерной среде! Продуманное зонирование во дворах позволяет отделить тихие зоны для родителей со спящими младенцами и тех, кто хочет почитать на свежем воздухе, от шумных игровых зон. Игровые зоны учитывают возраст детей. Площадки для детей старшего возраста вынесены за пределы дворов. Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Транспортная доступность: В 3 км от МКАД в нескольких минутах езды до трех станций метро: Аннино, Бульвар Дмитрия Донского, улица Старокочаловская и станции МЦД2 - жд Бутово. Открылся участок (10й) ЮВХ и вместе с ним съезд на МКАД от ЖК. Внутренняя инфраструктура: Для жителей жилого района «Южная Битца» доступна развитая инфраструктура близлежащих московских районов Чертаново, Южное, Бирюлёво Западное, Северное Бутово и Южное Бутово. Множество образовательных учреждений, объекты здравоохранения, торговые и развлекательные центры, кинотеатры, кафе, рестораны, парки.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 24.7 – 47.1
Цена за м², USD 3,262 – 4,289
Цена квартиры, USD 101,813 – 159,051
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 42.3 – 70.0
Цена за м², USD 2,536 – 3,653
Цена квартиры, USD 144,705 – 210,828
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 63.1 – 84.1
Цена за м², USD 2,257 – 3,163
Цена квартиры, USD 171,920 – 243,918
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 84.7 – 109.5
Цена за м², USD 2,233 – 2,866
Цена квартиры, USD 206,372 – 258,450

Местонахождение на карте

Ленинский городской округ, Россия

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Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"
Ленинский городской округ, Россия
от
$70,931
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Luxury Estate
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Агентство
Luxury Estate
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