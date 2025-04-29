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Продажа новостроек в Sverdlovskoe gorodskoe poselenie

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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$158,161
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Нева-Да!
Коттеджный поселок Нева-Да!
Sverdlovskoe gorodskoe poselenie, Россия
от
$16,883
Участок в коттеджном посёлке «Нева-ДА» во Всеволожском районе Лен. области в 26 км от Санкт-Петербурга. В 100 метрах от вашего будущего дома в коттеджном посёлке «Нева-ДА» оборудован спуск к реке, а рядом простираются хвойные леса. местом для постоянного проживания. Есть 2 автомобильных …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
На карте
Realting.com
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