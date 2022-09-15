  1. Realting.com
  Россия
  Калининград
  Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»

Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»

Калининград, Россия
от
$112,198
;
3
ID: 1
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    городской округ Калининград
  • Город
    Калининград

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенных по принципу «медленный город». Общая площадь квартала — более 20 га. Проект рассчитан на 7 - 10 лет и будет реализован к 2030 году.

Первый комплекс экоквартала называется «Адрес счастья» и состоит из 5 жилых домов на 641 квартиру, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году.

Дополнительные характеристики:

  • Крыши домов как зоны отдыха на открытом воздухе — теперь на крыше можно заниматься спортом и йогой, устраивать теплые посиделки с друзьями, а также наслаждаться потрясающими видами.
  • Парковка для машин вокруг экоквартала и под ним — в подземном паркинге также предусмотрены вместительные кладовые помещения.
  • Наличие всех социально-значимых объектов на территории экоквартала: школа, детский сад, детская поликлиника и весь необходимый досуг — рестораны, кафе, спортклубы, школы детского развития, магазины, салоны красоты и пр.
  • Разнообразие планировок: одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью 51,8–168,4 кв. м.

Калининград – это по-настоящему уникальный город, где сочетаются европейская и славянские культуры. Этот регион – единственная в своем роде особая экономическая зона России с льготным режимом налогообложения для инвесторов и предпринимателей.

Что предлагает Калининград инвесторам:

  • Нулевая ставка на прибыль в первые 6 лет реализации проекта (при этом начало отсчета проекта – получение первой прибыли)
  • Ставка налога на прибыль в размере 10% с 7 по 12 годы проекта
  • Нулевой налог на имущество в первые 6 лет, с 7 по 12 годы – 1,1%
  • Страховые взносы на первые 7 лет проекта – 7,6% вместо 30%
  • Льготы по таможенным платежам на импортное оборудование

Дополнительные бонусы для жителей и инвесторов Калининградской области – близость к Европе и практически центральное расположение с точки зрения логистики ключевых европейских путей. Не стоит забывать и о мощном миграционном приросте, который зафиксирован в последнее десятилетие, а значит, жилищное строительство здесь – один из драйверов развития региона.

10 ноября 2021 года первый жилой комплекс «Адрес счастья» экоквартала «РусскаЯ ЕвропА» в Калининграде стал лауреатом Национального конкурса CREDO на Санкт-Петербургском Международном Жилищном Конгрессе.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 41.7 – 68.0
Цена за м², USD 1,855 – 3,134
Цена квартиры, USD 111,928 – 196,004
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 38.2 – 100.7
Цена за м², USD 1,812 – 2,925
Цена квартиры, USD 111,595 – 188,576
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 86.3 – 125.6
Цена за м², USD 1,787 – 2,037
Цена квартиры, USD 169,151 – 235,240

Местонахождение на карте

Калининград, Россия

Новости застройщика

15.09.2022
«Надо закладывать систему, а не латать дыры.» Застройщики и риелторы о том, что нужно менять в строительной отрасли России 
17.01.2022
Как начать зарабатывать вместе с Русской Европой? Обучение для профессионалов и новичков рынка
27.10.2021
28 октября состоятся 50 Юбилейные Торги квартирами в первом ЖК «Адрес счастья» ЭКОквартала «РусскаЯ ЕвропА»
16.08.2021
Замедляем ритм и улучшаем качество жизни. Как в Калининграде строят Happy City
10.08.2021
«АвангардИнвестПроект» — надежный застройщик жилья комфорт-класса из Калининграда
