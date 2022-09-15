Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»

Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенных по принципу «медленный город». Общая площадь квартала — более 20 га. Проект рассчитан на 7 - 10 лет и будет реализован к 2030 году.

Первый комплекс экоквартала называется «Адрес счастья» и состоит из 5 жилых домов на 641 квартиру, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году.

Дополнительные характеристики:

Крыши домов как зоны отдыха на открытом воздухе — теперь на крыше можно заниматься спортом и йогой, устраивать теплые посиделки с друзьями, а также наслаждаться потрясающими видами.

Парковка для машин вокруг экоквартала и под ним — в подземном паркинге также предусмотрены вместительные кладовые помещения.

Наличие всех социально-значимых объектов на территории экоквартала: школа, детский сад, детская поликлиника и весь необходимый досуг — рестораны, кафе, спортклубы, школы детского развития, магазины, салоны красоты и пр.

Разнообразие планировок: одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью 51,8–168,4 кв. м.

Калининград – это по-настоящему уникальный город, где сочетаются европейская и славянские культуры. Этот регион – единственная в своем роде особая экономическая зона России с льготным режимом налогообложения для инвесторов и предпринимателей.

Что предлагает Калининград инвесторам:

Нулевая ставка на прибыль в первые 6 лет реализации проекта (при этом начало отсчета проекта – получение первой прибыли)

Ставка налога на прибыль в размере 10% с 7 по 12 годы проекта

Нулевой налог на имущество в первые 6 лет, с 7 по 12 годы – 1,1%

Страховые взносы на первые 7 лет проекта – 7,6% вместо 30%

Льготы по таможенным платежам на импортное оборудование

Дополнительные бонусы для жителей и инвесторов Калининградской области – близость к Европе и практически центральное расположение с точки зрения логистики ключевых европейских путей. Не стоит забывать и о мощном миграционном приросте, который зафиксирован в последнее десятилетие, а значит, жилищное строительство здесь – один из драйверов развития региона.

10 ноября 2021 года первый жилой комплекс «Адрес счастья» экоквартала «РусскаЯ ЕвропА» в Калининграде стал лауреатом Национального конкурса CREDO на Санкт-Петербургском Международном Жилищном Конгрессе.