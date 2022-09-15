Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»

Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенных по принципу «медленный город». Общая площадь квартала — более 20 га. Проект рассчитан на 7 - 10 лет и будет реализован к 2030 году.
Первый комплекс экоквартала называется «Адрес счастья» и состоит из 5 жилых домов на 641 квартиру, которые планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году.
Дополнительные характеристики:
Калининград – это по-настоящему уникальный город, где сочетаются европейская и славянские культуры. Этот регион – единственная в своем роде особая экономическая зона России с льготным режимом налогообложения для инвесторов и предпринимателей.
Что предлагает Калининград инвесторам:
Дополнительные бонусы для жителей и инвесторов Калининградской области – близость к Европе и практически центральное расположение с точки зрения логистики ключевых европейских путей. Не стоит забывать и о мощном миграционном приросте, который зафиксирован в последнее десятилетие, а значит, жилищное строительство здесь – один из драйверов развития региона.
10 ноября 2021 года первый жилой комплекс «Адрес счастья» экоквартала «РусскаЯ ЕвропА» в Калининграде стал лауреатом Национального конкурса CREDO на Санкт-Петербургском Международном Жилищном Конгрессе.