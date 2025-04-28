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Продажа новостроек в городском округе Люберцы

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Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Люберцы, Россия
от
$99,074
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 25
Площадь 25–110 м²
224 объекта недвижимости 224
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый возду…
Застройщик
ГК "ФСК"
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