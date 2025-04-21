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  4. Жилой комплекс ЖК "1-й Саларьевский"

Жилой комплекс ЖК "1-й Саларьевский"

Salarevo, Россия
от
$110,309
18.04.2025
$110,711
31.03.2025
$109,307
29.03.2025
$118,902
28.03.2025
$118,733
27.03.2025
$117,285
21.03.2025
$106,620
21.03.2025
$107,058
21.03.2025
$104,292
20.03.2025
$104,000
17.03.2025
$103,772
17.03.2025
$139,251
07.03.2025
$103,772
07.03.2025
$139,251
06.03.2025
$103,772
04.03.2025
$116,352
27.02.2025
$103,772
27.02.2025
$104,000
20.02.2025
$103,772
19.02.2025
$100,710
15.02.2025
$100,486
;
20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20194
ID новостройки на Realting
In CRM: 00362
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Деревня
    Salarevo
  • Метро
    Salaryevo (~ 600 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Панельный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    25

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Расположение комплекса: Весь микрорайон спроектирован в концепции «без машин». Пейзаж не портят припаркованные автомобили, а родители могут не опасаться за перемещение детей по всему кварталу. Территория комплекса - царство пешеходов. А что делать, если Вы или Вам подвезли что‐то габаритное? Проблему решают сквозные подъезды, открывающие доступ в здание с внешней стороны комплекса. Проезд к домам организован по внешнему контуру микрорайона. Места для автомобилей отведены на 7 этажах наземного паркинга и в подземном паркинге 6-го корпуса. За порядком и безопасностью зорко следит множество камер. Безбарьерная среда облегчает передвижение по территории молодых родителей с колясками, маленьких детей и жильцов с ограниченными возможностями. Транспортная доступность: «1-й Саларьевский» расположен в Новой Москве всего в 2 км от МКАД и 5 минутах ходьбы от метро Саларьево. Если Вы за рулем, для Вас удобный выезд на скоростное Киевское шоссе. Передвигаетесь не на автомобиле? Станция метро Саларьево и автовокзал в пешей доступности. У метро находится один из крупнейших ТЦ Новой Москвы «Саларис». Это значит, что всевозможные покупки и разнообразные развлечения для всей семьи тоже рядом. Личный автотранспорт: До Киевского шоссе - 0,2 км До МКАД - 2,4 км До Калужского шоссе - 5 км До Ленинского проспекта - 3,2 км Общественный транспорт: До станции метро «Саларьево» - 7 мин пешком До остановок наземного транспорта - 5-10 мин пешком До Ленинского проспекта на автобусе - 10 мин Внутренняя инфраструктура: Во дворе царит атмосфера легкого беззаботного настроения. По сторонам расположились любимые местными жителями магазинчики, где можно купить товары первой необходимости, кафе, где приятно посидеть с друзьями, и кофе-пойнты. На бульваре можно посмотреть уличную выставку, поиграть с соседями в шахматы и покачаться на световых качелях. Дети растут быстро, и вот уже возникает вопрос садика. На территории есть свой современный садик на 225 мест. Из садика ребенок плавно переходит в свою же муниципальную школу, рассчитанную на 450 мест. Построенная по индивидуальному проекту, она соответствует эстетической и дружелюбной концепции ЖК. Комплекс соседствует с районом, где присутствует уже сложившаяся и развитая инфраструктура. До магазинов, фитнес-центров или кафе легко можно добраться пешком, а до соседних парков можно прокатиться на велосипеде или самокате. В шаговой доступности находится ТРЦ «Саларис». Разнообразный шопинг, салоны красоты, кафе и рестораны можно назвать основными в палитре развлечений.

Местонахождение на карте

Salarevo, Россия

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Жилой комплекс ЖК "1-й Саларьевский"
Salarevo, Россия
от
$110,309
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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