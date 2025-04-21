Жилой комплекс ЖК "1-й Саларьевский"

Расположение комплекса: Весь микрорайон спроектирован в концепции «без машин». Пейзаж не портят припаркованные автомобили, а родители могут не опасаться за перемещение детей по всему кварталу. Территория комплекса - царство пешеходов. А что делать, если Вы или Вам подвезли что‐то габаритное? Проблему решают сквозные подъезды, открывающие доступ в здание с внешней стороны комплекса. Проезд к домам организован по внешнему контуру микрорайона. Места для автомобилей отведены на 7 этажах наземного паркинга и в подземном паркинге 6-го корпуса. За порядком и безопасностью зорко следит множество камер. Безбарьерная среда облегчает передвижение по территории молодых родителей с колясками, маленьких детей и жильцов с ограниченными возможностями. Транспортная доступность: «1-й Саларьевский» расположен в Новой Москве всего в 2 км от МКАД и 5 минутах ходьбы от метро Саларьево. Если Вы за рулем, для Вас удобный выезд на скоростное Киевское шоссе. Передвигаетесь не на автомобиле? Станция метро Саларьево и автовокзал в пешей доступности. У метро находится один из крупнейших ТЦ Новой Москвы «Саларис». Это значит, что всевозможные покупки и разнообразные развлечения для всей семьи тоже рядом. Личный автотранспорт: До Киевского шоссе - 0,2 км До МКАД - 2,4 км До Калужского шоссе - 5 км До Ленинского проспекта - 3,2 км Общественный транспорт: До станции метро «Саларьево» - 7 мин пешком До остановок наземного транспорта - 5-10 мин пешком До Ленинского проспекта на автобусе - 10 мин Внутренняя инфраструктура: Во дворе царит атмосфера легкого беззаботного настроения. По сторонам расположились любимые местными жителями магазинчики, где можно купить товары первой необходимости, кафе, где приятно посидеть с друзьями, и кофе-пойнты. На бульваре можно посмотреть уличную выставку, поиграть с соседями в шахматы и покачаться на световых качелях. Дети растут быстро, и вот уже возникает вопрос садика. На территории есть свой современный садик на 225 мест. Из садика ребенок плавно переходит в свою же муниципальную школу, рассчитанную на 450 мест. Построенная по индивидуальному проекту, она соответствует эстетической и дружелюбной концепции ЖК. Комплекс соседствует с районом, где присутствует уже сложившаяся и развитая инфраструктура. До магазинов, фитнес-центров или кафе легко можно добраться пешком, а до соседних парков можно прокатиться на велосипеде или самокате. В шаговой доступности находится ТРЦ «Саларис». Разнообразный шопинг, салоны красоты, кафе и рестораны можно назвать основными в палитре развлечений.