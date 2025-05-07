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Продажа новостроек в Одинцовском городском округе

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Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Одинцовский городской округ, Россия
от
$70,070
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 29–91 м²
154 объекта недвижимости 154
Расположение комплекса: Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится б…
Застройщик
ГК "ФСК"
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