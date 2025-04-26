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Продажа новостроек в Наро-Фоминском городском округе

Апрелевка
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Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Апрелевка, Россия
от
$74,565
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Площадь 28–102 м²
135 объектов недвижимости 135
Расположение комплекса: Уникальный жилой комплекс, расположенный в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окруженный первозданным лесом. В Парк Апрель легко наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта. Это возможно, благодаря уникальному сочетанию преимущ…
Застройщик
ГК "ФСК"
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