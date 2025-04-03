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Продажа новостроек в Коммунарка

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Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Коммунарка, Россия
от
$121,475
Год сдачи 2022
Площадь 20–140 м²
974 объекта недвижимости 974
Искусство счастливой жизни В основе проекта – стиль жизни стран Северной Европы, которые стабильно лидируют в «рейтингах счастья». ЖК «Скандинавия» строится на границе Бутовского лесопарка в экологически благоприятной юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает для себя и своей с…
Застройщик
A101
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