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Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»

Апрелевка, Россия
от
$74,586
01.05.2025
$73,935
21.04.2025
$73,430
17.04.2025
$69,826
15.04.2025
$73,430
20.03.2025
$73,362
18.03.2025
$69,826
17.03.2025
$67,721
07.03.2025
$69,826
11.02.2025
$67,721
10.02.2025
$66,749
27.01.2025
$67,235
19.01.2025
$69,894
16.01.2025
$69,389
15.01.2025
$65,509
20.12.2024
$65,040
10.12.2024
$68,884
06.12.2024
$65,040
27.11.2024
$64,414
25.11.2024
$68,211
06.11.2024
$68,716
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20
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Описание Описание
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Медиа Медиа
ID: 5817
ID новостройки на Realting
In CRM: 00378
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 01.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Район
    Наро-Фоминский городской округ
  • Город
    Апрелевка

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2022
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Расположение комплекса: Уникальный жилой комплекс, расположенный в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окруженный первозданным лесом. В Парк Апрель легко наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта. Это возможно, благодаря уникальному сочетанию преимуществ комплекса. ЖК, окруженный с трех сторон лесом - подарит вам возможность дышать полной грудью и наслаждаться прекрасными видами, а развитая инфраструктура, транспортная доступность и высокий уровень безопасности принесут спокойствие и безмятежность. Транспортная доступность: МКАД в 20 минутах по Киевскому шоссе по современной скоростной трассе. Автобусная остановка в 200-х метрах от дома. 9 маршрутов наземного транспорта, автобусы до станций метро Юго-Западная, Саларьево, Румянцево, Тропарево. 25 минут на МЦД D4 до Киевского вокзала. Внутренняя инфраструктура: Развитая инфраструктура жилого комплекса, включает муниципальную школу, детский сад, торговый центр и другие объекты. Расположение домов тщательно продумано, так что из окон открываются красивые виды на тихие дворики и окружающий лес, а всего за 10 минут на личном или общественном транспорте вы доедете до любой из двадцати школ, поликлиники или современного дворца спорта. Разумеется, в Апрелевке найдутся также торговые комплексы, фитнес-центры и многое другое. Для кровли используется черепица, имеющая отличные тепло- и шумоизоляционные характеристики. Благодаря стенам из керамических на протяжении всего года в доме будет здоровый микроклимат, а облицовка бельгийский кирпичом придает особое очарование фасадам. Вы сможете создать уникальный формат жилья, который подойдет именно вам. Просторная кухня - гостиная, отдельный кабинет для работы, мастер-спальня с гардеробной и ванной - квартира со свободной планировкой позволяет воплотить в жизнь все ваши идеи С трех сторон Парк Апрель окружен лесом и малоэтажной частной застройкой, поблизости отсутствуют вредные производства. В пешей доступности находятся две реки и лесной массив, откуда удачная роза ветров приносит свежий воздух Жителям Парк Апрель доступна развитая инфраструктура Апрелевки: два десятка образовательных учреждений, спортивная школа, современный дворец спорта, поликлиники, фитнес-центры, магазины и торговые комплексы. Все объекты расположены не более, чем в 10 минутах езды на машине.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 27.9 – 66.1
Цена за м², USD 1,986 – 3,193
Цена квартиры, USD 73,935 – 154,679
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 48.3 – 90.6
Цена за м², USD 1,970 – 2,993
Цена квартиры, USD 111,185 – 234,917
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 67.5 – 101.7
Цена за м², USD 2,061 – 2,901
Цена квартиры, USD 138,541 – 239,165

Местонахождение на карте

Апрелевка, Россия

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Вы просматриваете
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Апрелевка, Россия
от
$74,586
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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