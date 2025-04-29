Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия

Коттеджный поселок «Кавголовские Холмы» находится во Всеволожском районе ЛО. Здесь приятно гулять по лесным тропкам к чистым водоёмам и отдыхать на песчаных пляжах Кавголовского озера. Это место для комфортной и насыщенной жизни на природе без отрыва от работы в городе. В живописном и уед…