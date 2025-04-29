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Продажа новостроек в Leskolovskoe selskoe poselenie

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Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Домовладение в поселке бизнес-класса с собственным парком во Всеволожском районе _______________________ Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким образом, проект представляет собой целостную и гармоничную…
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Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$25,552
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин езды от по…
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Коттеджный поселок Дома в Кавголовских Холмах
Коттеджный поселок Дома в Кавголовских Холмах
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$296,429
Коттеджный поселок «Кавголовские Холмы» находится во Всеволожском районе ЛО. Здесь приятно гулять по лесным тропкам к чистым водоёмам и отдыхать на песчаных пляжах Кавголовского озера. Это место для комфортной и насыщенной жизни на природе без отрыва от работы в городе. В живописном и уед…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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На карте
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