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Дома в России

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1 212 объектов найдено
Дом 7 комнат в Сочи, Россия
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Дом 7 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный дизайнерский дизайнерский проект HI-TECH – маньяк «Реал» площадью 250 кв.м.Надп…
$1,21 млн
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Дом 7 комнат в Черешня, Россия
Дом 7 комнат
Черешня, Россия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Одноэтажный дом 200 м² с ремонтом и мебелью, техникой + на чердаке кинотеатр 60 м² участок 6…
$789,313
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Дом в Бор, Россия
Дом
Бор, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продаю дачу в СНТ Чайка Борский район, посёлок Октябрьский. Живое садовое товарищество, сосе…
$8,473
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Дом в Нижний Новгород, Россия
Дом
Нижний Новгород, Россия
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
В продаже дом, в жилом состоянии, отдельностоящий. Планировка комнат смежно-изолированная. С…
$84,731
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 360 м²
КП STONEWOOD - это роскошный курортный комплекс элит-класса. В его состав входит 17 красивых…
$699,970
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Дом 5 комнат в Мартемьяново, Россия
Дом 5 комнат
Мартемьяново, Россия
Число комнат 5
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 473-803, Киевское шоссе, 25 км от МКАД, Апрелевка Парк КП (Марте…
$437,158
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Дом в Semany, Россия
Дом
Semany, Россия
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается крепкий дом с хорошим, обработанным участком в большом селе . Газ рядом, магазин н…
$7,263
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Дом в район Троицк, Россия
Дом
район Троицк, Россия
Площадь 900 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 151-351, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Ели к/п (Фоминское). …
$833,841
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 129 м²
Продается новый жилой дом 129 кв.м. на ровном земельном участке 4 сотки (в собственности) в …
$315,486
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 231 м²
Данное предложение эксклюзивно в своем роде, достаточно большой земельный участок и отличный…
$699,970
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Дом 4 спальни в Растуново, Россия
Дом 4 спальни
Растуново, Россия
Количество спален 4
Площадь 700 м²
Дом в стиле «конструктивизм» с арочной крышей построен на ровном открытом участке рядом с ле…
$2,41 млн
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Дом 6 комнат в Калининград, Россия
Дом 6 комнат
Калининград, Россия
Число комнат 6
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
Продаётся роскошный дом площадью 330 квадратных метров на участке 10 соток в самом востребов…
$620,349
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 195 м²
В продаже появился комфортный дом для проживания в Центральном районе. Сам дом построен, с т…
$360,538
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Дом в городской округ Химки, Россия
Дом
городской округ Химки, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продаем 2-х этажный кирпичный дом(165м2), в закрытом коттеджном поселке «Кутузово Club», рас…
$180,400
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Дом 6 комнат в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 6 комнат
Центральный федеральный округ, Россия
Число комнат 6
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 345-932, Калужское шоссе, 35 км от МКАД, Никольские Озера к/п (Ф…
$558,591
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Дом в Пильнинский муниципальный округ, Россия
Дом
Пильнинский муниципальный округ, Россия
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Продается   жилой дом в д. Межное-Майдан   Пильнинского р-на, общей площадью 69 кв.м с земел…
$27,439
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 217 м²
Дом с великолепным видом и собственным арендным бизнесом, в Центральном районе города Сочи! …
$279,988
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 303 м²
Представляю к покупке элитный дом в курортном городе Сочи! Дом в 3 этажа, планировка: - 5 сп…
$1,25 млн
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Дом в Великий Враг, Россия
Дом
Великий Враг, Россия
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Ищет своего нового владельца дом, полный тепла и уюта, созданный для большой и любящей семьи…
$459,768
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Дом в Ленинский городской округ, Россия
Дом
Ленинский городской округ, Россия
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 375 м²
Количество этажей 4
Продается прекрасный 4х этажный большой дом 375 м2 . Первый полноценный этаж с гардеробной, …
$348,290
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 435 м²
Дом с шикарным видом на Кавказские горы. Элитный район застройки в Имеретинской низменности,…
$799,955
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный двухэтажный дом в городе Кстово Нижегородской области! Описание дома:    …
$236,037
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$572,681
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Дом в Городецкий муниципальный округ, Россия
Дом
Городецкий муниципальный округ, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом на берегу Горьковского моря.  Дом 120м2, 4 комнаты, с/у.  Фундамент сва…
$66,454
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Дом в Богородский городской округ, Россия
Дом
Богородский городской округ, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Уникальное предложение! Просторный новый дом на участке 13 соток возле леса! Отличный благоу…
$167,966
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 437 м²
Грамотно построенный дом, окруженный красивым зеленым садом. Первый этаж : холл, просторный …
$1,10 млн
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 245 м²
Продам 3-х этажный дом, который находится в престижном районе Приморье. Участок оформлен под…
$550,823
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Дом 5 комнат в Гатчина, Россия
Дом 5 комнат
Гатчина, Россия
Число комнат 5
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
СРОЧНО!!! ЦЕНА СНИЖЕНА!!!!!Продaeтcя зимний дом в д. Малые Колпаны, ул. Центральная, дом 87.…
$64,967
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продажа нового кирпичного дома под чистовую отделку с всеми коммуникациями заведенными в дом…
$53,454
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 120 м²
Продается новый 2х-этажный дом на ровном земельном участке 3 сотки, возможно докупить рядом …
$122,995
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