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Жилой комплекс ЖК "Скандинавский"

городской округ Мытищи, Россия
от
$96,959
05.04.2025
$96,558
12.02.2025
$106,108
27.01.2025
$144,810
18.12.2024
$148,763
11.12.2024
$133,225
09.09.2024
$144,810
27.08.2024
$222,641
09.08.2024
$139,672
06.08.2024
$133,225
16.07.2024
$95,608
10.07.2024
$133,225
23.06.2024
$133,623
17.06.2024
$133,225
17.04.2024
$119,637
23.02.2024
$85,312
26.01.2024
$88,094
07.10.2023
$92,730
06.10.2023
$92,039
29.09.2023
$88,237
19.09.2023
$117,389
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5811
ID новостройки на Realting
In CRM: 00254
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Район
    городской округ Мытищи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Расположение комплекса: Вдали от городской суеты, но не отдалясь от столицы - вот концепция ЖК Скандинавский! Всего в 300 м от жилого комплекса – огромный мытищинский лесной массив, который подарит чистый и свежий воздух. В 10 км – Пироговское водохранилище с пляжами, развлекательными центрами и яхт-клубами. Транспортная доступность: 8 мин. до м. Медведково, 18 мин. до м. Алтуфьева, 20 мин. до м. Бибирево и всего 300 метров до Мытищинского леса. Будьте ближе к природе, не отдаляясь от города Внутренняя инфраструктура: В «Скандинавском» есть все, что вам нужно для комфортной жизни! В шаговой доступности – магазины, сервисы бытовых услуг, аптеки и салоны красоты. Рядом большой ТЦ «Бородино», в котором вы сможете закупиться продуктами, устроить модный шопинг или поужинать в любом из ресторанов. В 10-минутной транспортной доступности – «Ашан», «Леруа Мерлен», Selgros Cash & Carry, ТРЦ «Весна» и ТРЦ «Июнь», фитнес-клуб World Gym. За 20–30 минут вы сможете добраться до спортивнооздоровительного комплекса «Солярис», где вас ждут: картинг, прокат квадроциклов, лазертег, пейнтбол, страйкбол и бильярд и не только. На территории комплекса будет построены муниципальные детский сад на 240 мест и школа на 500 мест. Территория ЖК огорожена по периметру, образуя закрытый двор «без машин» — это безопасно, тихо и комфортно. Беспрепятственно гуляйте по внутридомовой территории и не беспокойтесь за детей - ведь детские площадки не соседствуеют с проезжей частью! Двор должен быть любимым местом для вас, а не для машин! Во всех подъездах и на территории всего комплекса организовано круглосуточное видеонаблюдение. Вы дома, а значит – в полной безопасности. На территории комплекса - современный тренировочный комплекс. В квартале «Скандинавский» условия для жизни братьев наших меньших также максимально удобны. В каждом подъезде организованы специальные «лапомойки», где вы сможете ополоснуть лапы вашим лохматым любимцам после прогулк. В каждом подъезде комплекса есть специальные помещения, в которых можно оставить коляски и велосипеды. Вам больше не придется волноваться за их сохранность благодаря круглосуточному наблюдению. Безопасные, богато оснащенные детские площадки: горки, качели, лестницы. Детские площадки зонированы по возрастам. Главным критерием при создании инфраструктуры для самых маленьких жителей комплекса является безопасность, которая при этом не ограничивает активность детей.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 36.0 – 38.6
Цена за м², USD 2,576 – 2,616
Цена квартиры, USD 96,558 – 100,985
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 56.7 – 60.5
Цена за м², USD 2,324 – 2,464
Цена квартиры, USD 136,862 – 145,470

Местонахождение на карте

городской округ Мытищи, Россия

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Жилой комплекс ЖК "Скандинавский"
городской округ Мытищи, Россия
от
$96,959
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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