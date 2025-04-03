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Продажа новостроек в Гурьевск

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Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Гурьевск, Россия
от
$52,653
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Жилой квартал комфорт‑класса River Park – проект, расположенный в Гурьевске, недалеко от Калининграда, в удобном и экологически благоприятном районе. Единая архитектурная концепция проекта гармонично сочетает в себе современные архитектурные тенденции с классическими элементами. Особую преле…
Агентство
Westdream
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