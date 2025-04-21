Жилой комплекс ЖК "Sydney City"

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Расположение комплекса:
Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами!
На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пробок: 20 минут до Москва-Сити, да еще и с вдохновляющими видами по пути.
Входные группы домов - это индивидуальные дизайн-проекты, посвященные трем главным местам в жизни Лермонтова: Тарханам, Петербургу и Кавказу, которые объединяют сочетание эстетики и комфорта. Бурная жизнь соседей больше не сможет нарушить ваш покой, а к вам никто не постучит, если вы захотите прибавить громкость в любимом музыкальном треке или Ваши дети захотят устроить ночную пробежку! Живите только по своим правилам.
В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем, например: включайте разогрев ужина; регулируйте яркость яркость света; регулируйте громкость музыки; настраивайте работу теплых полов;
Транспортная доступность:
В 50 м до новой станции метро «Звенигородская». Вторая улица от ЦАО и соседство с Москва-Сити. Все виды общественного транспорта, в том числе речные трамвайчики, в пешей доступности.
Внутренняя инфраструктура:
Основная артерия жизни квартала - центральный бульвар. Вы с радостью обнаружите, что путь до престижных школ и вузов, развлечений и магазинов сжался до нескольких минут езды на машине.
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ЖК Ranta Residence - Проект студии Intercolumnium состоит из 14 четырехэтажных корпусов, возведённых по кирпично-монолитной технологии строительства.
Фасады домов выполнены в едином архитекту…
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Агентство
Luxury Estate
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Расположение комплекса:
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