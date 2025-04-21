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Жилой комплекс ЖК "Sydney City"

Москва, Россия
от
$212,217
22.04.2025
$208,594
20.03.2025
$204,841
17.03.2025
$203,575
17.03.2025
$280,073
07.03.2025
$203,575
07.03.2025
$280,073
26.02.2025
$203,575
19.02.2025
$207,324
07.02.2025
$206,765
01.02.2025
$201,684
22.01.2025
$196,081
12.01.2025
$191,141
29.12.2024
$190,789
27.12.2024
$191,141
27.12.2024
$204,794
16.12.2024
$189,444
14.12.2024
$188,268
14.12.2024
$235,962
20.11.2024
$210,178
19.11.2024
$213,880
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5825
ID новостройки на Realting
In CRM: 00329
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 22.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    Москва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    44

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пробок: 20 минут до Москва-Сити, да еще и с вдохновляющими видами по пути. Входные группы домов - это индивидуальные дизайн-проекты, посвященные трем главным местам в жизни Лермонтова: Тарханам, Петербургу и Кавказу, которые объединяют сочетание эстетики и комфорта. Бурная жизнь соседей больше не сможет нарушить ваш покой, а к вам никто не постучит, если вы захотите прибавить громкость в любимом музыкальном треке или Ваши дети захотят устроить ночную пробежку! Живите только по своим правилам. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем, например: включайте разогрев ужина; регулируйте яркость яркость света; регулируйте громкость музыки; настраивайте работу теплых полов; Транспортная доступность: В 50 м до новой станции метро «Звенигородская». Вторая улица от ЦАО и соседство с Москва-Сити. Все виды общественного транспорта, в том числе речные трамвайчики, в пешей доступности. Внутренняя инфраструктура: Основная артерия жизни квартала - центральный бульвар. Вы с радостью обнаружите, что путь до престижных школ и вузов, развлечений и магазинов сжался до нескольких минут езды на машине.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 29.2 – 65.6
Цена за м², USD 5,512 – 10,497
Цена квартиры, USD 208,594 – 480,056
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 43.4 – 84.2
Цена за м², USD 5,615 – 8,975
Цена квартиры, USD 298,693 – 643,936
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 61.4 – 100.9
Цена за м², USD 5,318 – 10,759
Цена квартиры, USD 401,801 – 924,315
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 90.8 – 156.4
Цена за м², USD 5,593 – 13,013
Цена квартиры, USD 523,391 – 1,53 млн
Квартиры 5 комнат
Площадь, м² 113.7 – 162.2
Цена за м², USD 5,859 – 12,248
Цена квартиры, USD 867,553 – 1,53 млн

Местонахождение на карте

Москва, Россия

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Вы просматриваете
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от
$212,217
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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