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Продажа новостроек в городском округе Мытищи

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Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"
Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"
городской округ Мытищи, Россия
от
$91,456
Год сдачи 2021
Количество этажей 22
Площадь 29–108 м²
29 объектов недвижимости 29
Расположение комплекса: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "Скандинавский"
Жилой комплекс ЖК "Скандинавский"
городской округ Мытищи, Россия
от
$96,959
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
Площадь 36–61 м²
5 объектов недвижимости 5
Расположение комплекса: Вдали от городской суеты, но не отдалясь от столицы - вот концепция ЖК Скандинавский! Всего в 300 м от жилого комплекса – огромный мытищинский лесной массив, который подарит чистый и свежий воздух. В 10 км – Пироговское водохранилище с пляжами, развлекательными центр…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
На карте
Realting.com
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