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Расположение комплекса:
Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют…
Расположение комплекса:
Вдали от городской суеты, но не отдалясь от столицы - вот концепция ЖК Скандинавский!
Всего в 300 м от жилого комплекса – огромный мытищинский лесной массив, который подарит чистый и свежий воздух.
В 10 км – Пироговское водохранилище с пляжами, развлекательными центр…