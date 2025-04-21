  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Москва
  4. Жилой комплекс ЖК "Sydney Prime"

Жилой комплекс ЖК "Sydney Prime"

Москва, Россия
от
$619,637
24.04.2025
$621,502
17.03.2025
$602,252
17.03.2025
$620,878
07.03.2025
$602,252
07.03.2025
$620,878
03.11.2024
$602,252
23.09.2024
$620,878
24.05.2024
$801,638
31.03.2024
$624,848
31.01.2024
$475,398
12.12.2023
$801,638
10.12.2023
$748,572
19.09.2023
$801,638
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5818
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    Москва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пробок: 20 минут до Москва-Сити, да еще и с вдохновляющими видами по пути. Вы почувствуете, каким свежим может быть дыхание ветра! Все, что вам нужно для комфортной жизни мы уже предусмотрели внутри нашей инфраструктуры! Точки питания на любой вкус и случай: каждое заведение со своей изюминкой и порадует вас отменным качеством кухни и сервиса! Вы с радостью обнаружите, что путь до престижных школ и вузов, развлечений и магазинов сжался до нескольких минут езды на машине. Sydney Prime занимает первую береговую линию и в 10-ти минутах на машине от Москва-Сити. Cтатусность локации Sydney Prime не исчерпывается близостью к историческому и финансовому центрам Москвы. Транспортная доступность: Сбалансированная локация - Новорижское шоссе и Кремль в 15-ти минутах на машине. В 500 м до новой станции метро «Звенигородская». Первая береговая линия Москвы-реки. Внутренняя инфраструктура: Центральный линейный парк площадью 1,5 га - это основная артерия квартала. Здесь расположены фудхолл и развлекательный семейный центр, рестораны и кафе с летними верандами, событийная площадка для мероприятий, выставок и ярмарок, плейхаб для детей от 6 лет, селфи-поинт с символом Сиднея.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 58.0 – 67.8
Цена за м², USD 9,117 – 14,241
Цена квартиры, USD 621,502 – 836,324
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 96.4 – 128.6
Цена за м², USD 11,842 – 17,396
Цена квартиры, USD 1,35 млн – 1,68 млн
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 135.8 – 138.2
Цена за м², USD 12,276 – 14,739
Цена квартиры, USD 1,67 млн – 2,02 млн

Местонахождение на карте

Москва, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Васильки
Васильково, Россия
от
$46,574
Жилой комплекс ЖК "1-й Ясеневский"
район Коммунарка, Россия
от
$92,316
Жилой квартал Дзен-кварталы
район Коммунарка, Россия
от
$74,036
Жилой комплекс ЖК "Sydney City"
Москва, Россия
от
$212,217
Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"
Ленинский городской округ, Россия
от
$70,931
Вы просматриваете
Жилой комплекс ЖК "Sydney Prime"
Москва, Россия
от
$619,637
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал ЖК "Новый Смоленск"
Жилой квартал ЖК "Новый Смоленск"
городской округ Смоленск, Россия
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 10
«Новый Смоленск» - это крупномасштабный проект, способный поразить своим размахом и продуманностью. К освоению запланирована территория южной части г. Смоленска, площадью более 200 гектаров. Общая площадь построенного жилья составит несколько миллионов квадратных метров. Согласно проекту, в …
Агентство
Креативное бюро
Оставить заявку
Жилой комплекс Дом на Батальной
Жилой комплекс Дом на Батальной
Калининград, Россия
от
$58,550
Год сдачи 2022
Количество этажей 16
Дом на Батальной — это очередной проект застройки динамично развивающегося Московского района Калининграда. Застройщик с многолетним опытом и репутацией предлагает приобрести квартиры с интересными планировками, благоустроенным внутренним двором и современными фасадными решениями. Дом смотри…
Агентство
Westdream
Оставить заявку
Жилой комплекс А101 Лаголово
Жилой комплекс А101 Лаголово
Виллози, Россия
от
$34,266
Год сдачи 2025
Место для жизни     Мы строим современный город у подножия знаменитых Дудергофских высот, в объятиях чистейших озёр и зелёных живописных массивов, наполненный всем необходимым для счастливой жизни. Вас ждут увлекательные прогулки по экотропам и впечатляющий вид, открывающийся с само…
Застройщик
A101
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в России
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
21.04.2025
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
16.04.2025
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
15.04.2025
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
04.04.2025
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
28.03.2025
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
20.03.2025
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
От тюремного замка до дома героини Достоевского: исторические здания Старой Руссы выставлены на торги
26.02.2025
От тюремного замка до дома героини Достоевского: исторические здания Старой Руссы выставлены на торги
Где купить квартиру в Москве до €75,000: обзор
25.02.2025
Где купить квартиру в Москве до €75,000: обзор
Показать все публикации