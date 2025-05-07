  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Сабурово

Продажа новостроек в Сабурово

дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Сабурово, Россия
от
$391,095
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 129–256 м²
25 объектов недвижимости 25
О поселке Коттеджный поселок «Сабурово Клаб» - это эксклюзивный проект бизнес-класса от девелопера «ФСК», расположенный в живописном уголке Подмосковья, в 10 км от МКАД по скоростному Пятницкому шоссе. Поселок гармонично сочетает в себе современную архитектуру с элементами скандинавского сти…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти