Коттеджный посёлок Сабурово Клаб

О поселке Коттеджный поселок «Сабурово Клаб» - это эксклюзивный проект бизнес-класса от девелопера «ФСК», расположенный в живописном уголке Подмосковья, в 10 км от МКАД по скоростному Пятницкому шоссе. Поселок гармонично сочетает в себе современную архитектуру с элементами скандинавского стиля и экологичность натуральных материалов, таких как облицовочный кирпич ручной формовки и керамический блок. Коттеджи и благоустройство На территории поселка, площадью 2,1 гектара, расположены коттеджи площадью от 128,9 до 256 м² на участках от 5 до 12 соток. Каждый дом спроектирован с учетом создания максимального комфорта для его жителей: просторные гостиные с возможностью установки камина, высокие потолки и панорамные окна, обеспечивающие естественное освещение и ощущение простора. Поселок подключен к центральным коммуникациям, включая электричество, водоснабжение, канализацию и газ. «Сабурово Клаб» обеспечивает резидентов приватностью и безопасностью: закрытая территория с круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения гарантирует спокойствие и защищенность. Благоустроенная территория включает собственный парк с беседками и зонами для барбекю, что создает идеальные условия для отдыха на свежем воздухе. Инфраструктура Развитая инфраструктура района предоставляет все необходимое для комфортной жизни: в непосредственной близости находятся детские сады, школы, включая частную международную школу The International School of Moscow Rosinka, музыкальная школа и школа искусств. Для любителей активного отдыха доступны футбольные школы, конные клубы, лыжные трассы и фитнес-центры, такие как World Class. Торгово-развлекательные центры «Отрада» и «Vegas» обеспечат разнообразные возможности для шопинга и развлечений. Транспортная доступность и окружение Благодаря удобному расположению, дорога до станции метро «Пятницкое шоссе» занимает около 10 минут на автомобиле, что обеспечивает быстрый доступ к столице. Окружение поселка зелеными зонами, такими как Митинский лесопарк и усадьба Архангельское, обеспечивает чистый воздух и живописные пейзажи, создавая атмосферу загородной жизни в непосредственной близости от мегаполиса. Дополнительные опции Владельцы домов в «Сабурово Клаб» могут дополнительно воспользоваться опцией установки стильного и функционального автомобильного навеса, который обеспечит защиту автомобиля от осадков и сохранит эстетику придомового пространства. Готовность проекта Первая очередь “Сабурово Клаб” уже готова. Вы можете прогуляться по улице и посетить дом шоу-рум, выбрать понравившийся коттедж и забронировать его.