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Коттеджный посёлок Сабурово Клаб

Сабурово, Россия
от
$418,827
26.06.2025
$415,536
29.05.2025
$414,800
18.03.2025
$414,064
17.03.2025
$412,887
17.03.2025
$458,763
07.03.2025
$412,887
07.03.2025
$458,763
01.02.2025
$412,887
01.02.2025
$458,763
27.01.2025
$422,785
15.01.2025
$406,432
10.01.2025
$403,023
10.12.2024
$403,020
11.11.2024
$391,577
10.11.2024
$352,670
22.10.2024
$333,088
21.10.2024
$352,670
21.10.2024
$433,544
26.09.2024
$377,295
26.09.2024
$375,494
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ID: 5819
ID новостройки на Realting
In CRM: 00384
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Район
    городской округ Красногорск
  • Город
    Сабурово

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

О поселке Коттеджный поселок «Сабурово Клаб» - это эксклюзивный проект бизнес-класса от девелопера «ФСК», расположенный в живописном уголке Подмосковья, в 10 км от МКАД по скоростному Пятницкому шоссе. Поселок гармонично сочетает в себе современную архитектуру с элементами скандинавского стиля и экологичность натуральных материалов, таких как облицовочный кирпич ручной формовки и керамический блок. Коттеджи и благоустройство На территории поселка, площадью 2,1 гектара, расположены коттеджи площадью от 128,9 до 256 м² на участках от 5 до 12 соток. Каждый дом спроектирован с учетом создания максимального комфорта для его жителей: просторные гостиные с возможностью установки камина, высокие потолки и панорамные окна, обеспечивающие естественное освещение и ощущение простора. Поселок подключен к центральным коммуникациям, включая электричество, водоснабжение, канализацию и газ. «Сабурово Клаб» обеспечивает резидентов приватностью и безопасностью: закрытая территория с круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения гарантирует спокойствие и защищенность. Благоустроенная территория включает собственный парк с беседками и зонами для барбекю, что создает идеальные условия для отдыха на свежем воздухе. Инфраструктура Развитая инфраструктура района предоставляет все необходимое для комфортной жизни: в непосредственной близости находятся детские сады, школы, включая частную международную школу The International School of Moscow Rosinka, музыкальная школа и школа искусств. Для любителей активного отдыха доступны футбольные школы, конные клубы, лыжные трассы и фитнес-центры, такие как World Class. Торгово-развлекательные центры «Отрада» и «Vegas» обеспечат разнообразные возможности для шопинга и развлечений. Транспортная доступность и окружение Благодаря удобному расположению, дорога до станции метро «Пятницкое шоссе» занимает около 10 минут на автомобиле, что обеспечивает быстрый доступ к столице. Окружение поселка зелеными зонами, такими как Митинский лесопарк и усадьба Архангельское, обеспечивает чистый воздух и живописные пейзажи, создавая атмосферу загородной жизни в непосредственной близости от мегаполиса. Дополнительные опции Владельцы домов в «Сабурово Клаб» могут дополнительно воспользоваться опцией установки стильного и функционального автомобильного навеса, который обеспечит защиту автомобиля от осадков и сохранит эстетику придомового пространства. Готовность проекта Первая очередь “Сабурово Клаб” уже готова. Вы можете прогуляться по улице и посетить дом шоу-рум, выбрать понравившийся коттедж и забронировать его.
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Коттедж
Площадь, м² 128.9 – 256.0
Цена за м², USD 2,329 – 5,554
Цена квартиры, USD 415,536 – 1,41 млн

Местонахождение на карте

Сабурово, Россия

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Коттеджный посёлок Сабурово Клаб
Сабурово, Россия
от
$418,827
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