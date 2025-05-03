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Дома с видом на море в России

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7 объектов найдено
Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 280 м²
Шикарная вилла расположенная в п. Лоо, на земельном участке 80 соток в окружении Национально…
$2,80 млн
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Дом 6 комнат в Сочи, Россия
Дом 6 комнат
Сочи, Россия
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продаётся Дом с. Верхнее Учдере. Площадь- 150 кв.м Комнат-4 Участок-6 сот. Этаже…
$295,589
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Вилла 5 комнат в городской округ Сочи, Россия
Вилла 5 комнат
городской округ Сочи, Россия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
Olympic lights - это роскошные и продуманные до мелочей виллы, где архитекторы акцентировали…
$3,60 млн
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 250 м²
Загородный дом для любителей тишины и свежего воздуха находится в Сочи, в пос. Сергей-Поле, …
$470,703
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 200 м²
Предлагается на продажу 2-х этажное домовладение с панорамным видом на море, расположенное в…
$701,047
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 687 м²
Продается элитный дом в самом центре Сочи, в районе Краснодарского кольца. Дом расположен в …
$2,00 млн
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Дом в Эвенкийский район, Россия
Дом
Эвенкийский район, Россия
Площадь 434 м²
Представляем к покупке отличный готовый, элитный дом 434 кв.метров! Дом расположен в районе …
$1,49 млн
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