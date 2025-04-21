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Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"

Ленинский городской округ, Россия
от
$75,733
26.04.2025
$75,420
25.04.2025
$85,952
22.04.2025
$75,420
09.04.2025
$74,586
31.03.2025
$75,348
31.03.2025
$75,109
20.03.2025
$74,586
17.03.2025
$73,632
17.03.2025
$98,177
07.03.2025
$74,152
07.03.2025
$98,869
19.02.2025
$74,152
17.02.2025
$71,902
14.02.2025
$71,332
28.01.2025
$71,902
27.01.2025
$71,332
23.01.2025
$72,142
23.01.2025
$71,902
22.01.2025
$72,142
29.12.2024
$71,663
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5809
ID новостройки на Realting
In CRM: 00353
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Район
    Ленинский городской округ

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Панельный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    25

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Расположение комплекса: Одно из преимуществ проектов 1- ДСК - большие застекленные лоджии. Другое преимущество - честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспроводной кран перекрытия с эл. приводом, беспроводной сенсор протечки, Яндекс Станция Мини. Его расположение можно назвать удачным за счет транспортной доступности и близости к природным объектам. По соседству лес, а в каждом дворе плодовые деревья. Весной квартал окутывает бело-розовое облако: это цветут яблони, груши, сливы. К августу в воздух наполняется ароматом созревших плодов. Зимой среди покрытых инеем деревьев протянулась лыжня. Транспортная доступность: - Общественный транспорт: Действующая ж/д станция Булатниково (в перспективе будущая МДЦ D5) в пешей доступности, всего 10-12 минут. - Личный автотранспорт: Удобный выезд на трассу М4-Дон в сторону Москвы и области - 850 м, до МКАД - 1 км Внутренняя инфраструктура: Красивые продуманные подъезды - еще одно преимущество проекта 1-й Южный. Вход в сквозные подъезды есть и с улицы, и со двора. Благодаря сплошному остеклению в них всегда светло и уютно. Подъезды расположены на уровне земли, поэтому и молодым родителям с коляской, и жильцам с ограниченными возможностями вход и выход неудобств не доставят. В помещении предусмотрено место под стойку ресепшен с выводом инженерных сетей. Если жильцы решат на общем собрании, что необходим охранник или консьерж, организовать для них рабочее место можно быстро и с минимальными затратами. В подъездах предусмотрены уборные для детей и взрослых. Колясочные в каждом подъезде позволяют поддерживать порядок и чистоту на этажах. На случай прогулки с четвероногим питомцем в непогоду в подъездах устроены лапомойки. Во дворах и на общественных территориях 1-ого Южного столько всего интересного для юных обитателей. Собственные 3 детских сада и 2 больших школы буквально «под окнами» Изюминка проекта - пешеходный бульвар-дендрарий, он идеален для семейных прогулок. По сторонам прогулочной зоны разместились точки для самых разнообразных активностей. Центральная площадь на бульваре предназначена для проведения всесезонных мероприятий, объединяющих жильцов.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 24.7 – 42.2
Цена за м², USD 2,540 – 4,141
Цена квартиры, USD 75,420 – 143,055
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 42.0 – 61.4
Цена за м², USD 2,368 – 3,479
Цена квартиры, USD 123,767 – 186,345
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 62.3 – 84.2
Цена за м², USD 2,294 – 3,003
Цена квартиры, USD 152,773 – 233,613

Местонахождение на карте

Ленинский городской округ, Россия

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Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Ленинский городской округ, Россия
от
$75,733
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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