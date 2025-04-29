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Продажа новостроек в Ромашкинском сельском поселении

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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$14,398
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
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ФАКТ. Коттеджные поселки
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