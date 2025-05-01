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Продажа новостроек в Ленинском городском округе

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Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Сапроново, Россия
от
$55,792
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 24
Площадь 20–110 м²
626 объектов недвижимости 626
Расположение комплекса: Комплекс 1-й Донской расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон. В нем сочетаются все плюсы комфортной городской среды и природного окружения. В проекте достаточно большой процент квартир, выходящих на 2-3 стороны света. Секции-маяки формируют у зданий визуальную L-…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"
Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"
Ленинский городской округ, Россия
от
$70,931
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 25
Площадь 25–110 м²
319 объектов недвижимости 319
Расположение комплекса: Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного …
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК «Римский»
Жилой комплекс ЖК «Римский»
Развилка, Россия
от
$92,963
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
Площадь 28–115 м²
159 объектов недвижимости 159
Расположение комплекса: Архитекторы позаботились, чтобы красота и комфорт стали частью повседневной жизни жителя Римского квартала. Входные группы индивидуальны, однако в дизайне каждой угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным отделочным материалам. Мы заботимся о своб…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Ленинский городской округ, Россия
от
$75,733
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Площадь 25–84 м²
582 объекта недвижимости 582
Расположение комплекса: Одно из преимуществ проектов 1- ДСК - большие застекленные лоджии. Другое преимущество - честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспров…
Застройщик
ГК "ФСК"
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На карте
Realting.com
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