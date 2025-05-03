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Виллы в России

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42 объекта найдено
Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный двухэтажный дом в городе Кстово Нижегородской области! Описание дома:    …
$236,037
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Вилла в Богородск, Россия
Вилла
Богородск, Россия
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Дом мечты в центре Богородска: шедевр дизайна и комфорта на 163 м.кв. Чрезвычайно выгодное п…
$142,827
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование) кирпичного дома 120 м2 ( в стиле хайтек)   по ул. Речная в …
$81,100
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Уважаемые покупатели, Представляем уникальную возможность приобретения земельного участка …
$84,731
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Вилла в городской округ Бор, Россия
Вилла
городской округ Бор, Россия
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Предлагаю к покупке   фахверковый дом с эксклюзивным ремонтом, выполненным по дизайнерскому …
$272,351
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Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж расположен в зеленом районе, на тихой улице в стороне от дороги. Хорошая т…
$267,152
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование) каркасного деревянного дома 120 м2 ( современная класика)  …
$77,469
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Вилла в Bezvodnoe, Россия
Вилла
Bezvodnoe, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Продаю новый двух этажный дом 138 м2 класса Комфорт с открытой террасой в ИЖС Новая резиденц…
$96,715
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Вилла в Afonino, Россия
Вилла
Afonino, Россия
Площадь 412 м²
Количество этажей 2
Продается элитный дизайнерский объект недвижимости в стиле шале. Роскошный коттедж   площадь…
$422,260
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Вилла в Graznaa, Россия
Вилла
Graznaa, Россия
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Деревня расположена в 3 км на запад от города Выкса. Жилой дом с земельным участком. Дом 201…
$66,545
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Вилла в Bezvodnoe, Россия
Вилла
Bezvodnoe, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Уважаемые покупатели, Предлагается к приобретению новый двухэтажный дом в живописном посел…
$97,529
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Вилла в Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…
$211,828
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Вилла в Novinki, Россия
Вилла
Novinki, Россия
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный двухэтажный дом в посёлке Новинки. Дом расположен на участке площадью 5 сот…
$121,045
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Вилла 8 комнат в городской округ Сириус, Россия
Вилла 8 комнат
городской округ Сириус, Россия
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 639 м²
Количество этажей 3
23 коттеджа в Сочи в живописном парке на берегу Черного моря. Роскошный коттеджный посело…
$4,00 млн
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Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается строящийся   кирпичный дом (коттедж) в КП Новопокровский 160 м2. Срок сдачи 3 квар…
$203,355
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию дом в чистом районе с хорошей транспортной развязкой, три комнаты…
$104,099
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Вилла 5 комнат в городской округ Сочи, Россия
Вилла 5 комнат
городской округ Сочи, Россия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 359 м²
Количество этажей 3
Olympic lights - это роскошные и продуманные до мелочей виллы, где архитекторы акцентировали…
$3,60 млн
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Вилла в Besencevo, Россия
Вилла
Besencevo, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Дом 2 этажа кирпич, перекрытия ж/б   , фундамент цельная плита , подвал 50 метров, крыша   о…
$120,992
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Вилла в городской округ Бор, Россия
Вилла
городской округ Бор, Россия
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается дом в закрытом благоустроенном элитном поселке, расположенном в сосновом бору, 2…
$181,567
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Вилла в Bolsaa Elna, Россия
Вилла
Bolsaa Elna, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продажа (на раннее бронирование) дома 120 м2 (кирпичный в стиле хай-тек) по ул. Новая 46б в …
$119,834
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Вилла в Богородский муниципальный округ, Россия
Вилла
Богородский муниципальный округ, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаю коттедж   Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
$60,522
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Вилла в Besencevo, Россия
Вилла
Besencevo, Россия
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продаю коттедж с земельным участком в городе Нижний Новгород , в Приокском районе в  ТИЗе На…
$266,299
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Вилла в Orinkino, Россия
Вилла
Orinkino, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продаю загородный дом   на участке 10 соток.   Богородский район , ДНП Оринки.   Дом для кру…
$119,834
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Вилла в Kamenki, Россия
Вилла
Kamenki, Россия
Площадь 595 м²
Количество этажей 2
Продается новый загородный дом, вблизи Нижнего Новгорода, 17 км от города, поселок Каменки. …
$205,776
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Вилла в Большое Козино, Россия
Вилла
Большое Козино, Россия
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Предлагаем вашему вниманию просторный и стильный коттедж в р.п. Большое Козино, который стан…
$423,657
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Вилла в Bezvodnoe, Россия
Вилла
Bezvodnoe, Россия
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Уважаемые покупатели, Предлагается к приобретению новый дом в живописном поселке Безводное…
$91,434
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Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Продается уникальный дом 700кв.м в элитном коттеджном посёлке "Александровская Слобода" (за …
$1,03 млн
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Вилла в Sartakovo, Россия
Вилла
Sartakovo, Россия
Площадь 302 м²
Количество этажей 3
Продаётся коттедж в Нижегородской области, д.Сартаково. Коттеджный поселок Серебряный ключ, …
$361,765
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Вилла в Bolsaa Elna, Россия
Вилла
Bolsaa Elna, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование( каркасного из брус) дома 140 м2 ( современная класика)   по…
$130,728
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование) кирпичного дома 100 м2 ( современная класика)   по ул. Речн…
$73,837
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