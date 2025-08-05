Жилой комплекс Русская Европа

О комплексе
Экоквартал «Русская Европа» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенного по принципу «медленного города». Общая площадь квартала составляет более 20 гектаров. Проект рассчитан на 7–10 лет и будет реализован к 2030 году.
Первый комплекс Экоквартала под названием «Адрес счастья» состоит из 5 жилых домов на 641 квартиру, сданных в эксплуатацию в 2023 году.
Дополнительные характеристики:
Калининград — поистине уникальный город, в котором сочетаются европейская и славянская культуры. Этот регион — единственная в России особая экономическая зона с льготным налоговым режимом для инвесторов и предпринимателей.
Что Калининград предлагает инвесторам:
Дополнительными преимуществами для жителей и инвесторов Калининградской области являются близость к Европе и практически центральное расположение с точки зрения логистики ключевых европейских маршрутов. Не стоит забывать и о значительном росте миграции, зафиксированном за последнее десятилетие, а значит, жилищное строительство здесь является одним из драйверов развития региона.
10 ноября 2021 года первый жилой комплекс «Адрес счастья» в экоквартале «Русская Европа» в Калининграде стал победителем Национального конкурса CREDO на Петербургском международном жилищном конгрессе.