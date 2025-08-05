  1. Realting.com
Жилой комплекс Русская Европа

Калининград, Россия
от
$173,531
от
$2,262/м²
;
7
ID: 27348
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Северо-Западный федеральный округ
  • Район
    городской округ Калининград
  • Город
    Калининград

Характеристики объекта

    Комфорт-класс
    9

Экоквартал «Русская Европа» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенного по принципу «медленного города». Общая площадь квартала составляет более 20 гектаров. Проект рассчитан на 7–10 лет и будет реализован к 2030 году.

Первый комплекс Экоквартала под названием «Адрес счастья» состоит из 5 жилых домов на 641 квартиру, сданных в эксплуатацию в 2023 году.

Дополнительные характеристики:

  • Крыши домов как зоны отдыха на свежем воздухе — теперь на крыше можно заниматься спортом и йогой, устраивать душевные посиделки с друзьями и наслаждаться потрясающими видами.
  • Парковка для автомобилей вокруг Экоквартала и под ним — в подземном паркинге также есть вместительные кладовые.
  • Наличие на территории экоквартала всех социально значимых объектов: школы, детского сада, детской поликлиники и всего необходимого для досуга — ресторанов, кафе, спортивных клубов, школ развития для детей, магазинов, салонов красоты и т. д.
  • Разнообразие планировок: одно-, двух-, трёх- и четырёхкомнатные квартиры площадью от 51,8 до 168,4 квадратных метров.

Калининград — поистине уникальный город, в котором сочетаются европейская и славянская культуры. Этот регион — единственная в России особая экономическая зона с льготным налоговым режимом для инвесторов и предпринимателей.

Что Калининград предлагает инвесторам:

  • Нулевая норма прибыли в первые 6 лет реализации проекта (начало проекта — получение первой прибыли)
  • Ставка подоходного налога — 10 % в течение 7–12 лет реализации проекта
  • Нулевой налог на недвижимость в течение первых 6 лет, от 7 до 12 лет — 1,1 %
  • Страховые взносы за первые 7 лет реализации проекта — 7,6 % вместо 30 %
  • Льготы по таможенным платежам за импортное оборудование

Дополнительными преимуществами для жителей и инвесторов Калининградской области являются близость к Европе и практически центральное расположение с точки зрения логистики ключевых европейских маршрутов. Не стоит забывать и о значительном росте миграции, зафиксированном за последнее десятилетие, а значит, жилищное строительство здесь является одним из драйверов развития региона.

10 ноября 2021 года первый жилой комплекс «Адрес счастья» в экоквартале «Русская Европа» в Калининграде стал победителем Национального конкурса CREDO на Петербургском международном жилищном конгрессе.

Местонахождение на карте

Калининград, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
