Жилой комплекс Русская Европа

О комплексе

Экоквартал «Русская Европа» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенного по принципу «медленного города». Общая площадь квартала составляет более 20 гектаров. Проект рассчитан на 7–10 лет и будет реализован к 2030 году.

Первый комплекс Экоквартала под названием «Адрес счастья» состоит из 5 жилых домов на 641 квартиру, сданных в эксплуатацию в 2023 году.

Дополнительные характеристики:

Крыши домов как зоны отдыха на свежем воздухе — теперь на крыше можно заниматься спортом и йогой, устраивать душевные посиделки с друзьями и наслаждаться потрясающими видами.

Парковка для автомобилей вокруг Экоквартала и под ним — в подземном паркинге также есть вместительные кладовые.

Наличие на территории экоквартала всех социально значимых объектов: школы, детского сада, детской поликлиники и всего необходимого для досуга — ресторанов, кафе, спортивных клубов, школ развития для детей, магазинов, салонов красоты и т. д.

Разнообразие планировок: одно-, двух-, трёх- и четырёхкомнатные квартиры площадью от 51,8 до 168,4 квадратных метров.

Калининград — поистине уникальный город, в котором сочетаются европейская и славянская культуры. Этот регион — единственная в России особая экономическая зона с льготным налоговым режимом для инвесторов и предпринимателей.

Что Калининград предлагает инвесторам:

Нулевая норма прибыли в первые 6 лет реализации проекта (начало проекта — получение первой прибыли)

Ставка подоходного налога — 10 % в течение 7–12 лет реализации проекта

Нулевой налог на недвижимость в течение первых 6 лет, от 7 до 12 лет — 1,1 %

Страховые взносы за первые 7 лет реализации проекта — 7,6 % вместо 30 %

Льготы по таможенным платежам за импортное оборудование

Дополнительными преимуществами для жителей и инвесторов Калининградской области являются близость к Европе и практически центральное расположение с точки зрения логистики ключевых европейских маршрутов. Не стоит забывать и о значительном росте миграции, зафиксированном за последнее десятилетие, а значит, жилищное строительство здесь является одним из драйверов развития региона.

10 ноября 2021 года первый жилой комплекс «Адрес счастья» в экоквартале «Русская Европа» в Калининграде стал победителем Национального конкурса CREDO на Петербургском международном жилищном конгрессе.