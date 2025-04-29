  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Плодовское сельское поселение

Продажа новостроек в Плодовском сельском поселении

дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
Цена по запросу
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти