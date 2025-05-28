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Продажа новостроек в районе Внуково

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Жилой квартал Родные кварталы
Жилой квартал Родные кварталы
Марушкино, Россия
от
$59,999
Год сдачи 2026
Малая родина в огромной Москве Новый жилой комплекс строится в уютной, экологически благополучной локации на юго-западе столицы. В ближайшем окружении – ухоженные малоэтажные посёлки и живописный Ульяновский лесопарк. Благодаря этому из окон откроются вдохновляющие виды, которые не исчезн…
Застройщик
A101
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