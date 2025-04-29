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Продажа новостроек в Приморском городском поселении

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Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Приморское городское поселение, Россия
от
$25,543
Участок в благоустроенном посёлке у двух озер и хвойного леса РАСПОЛОЖЕНИЕ: Выборгский район Ленинградской области, 85 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Приморскому и Выборгскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена в 5 мин езды в населенных пунктах – Красная Долина, Р…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Сосновый пляж
Коттеджный поселок Сосновый пляж
Приморское городское поселение, Россия
от
$26,735
УЧАСТОК В ГОТОВОМ ПОСЁЛКЕ У ОЗЕРА ПИОНЕРСКОЕ И ПРЯМО ВОЗЛЕ ЛЕСА! РАСПОЛОЖЕНИЕ: → 100 км от КАД → Участок расположен в Выборгском районе ЛО, в готовом коттеджном поселке "Сосновый Пляж", на песчаном берегу озера Пионерское в окружении реликтовых лесов и природы Карельского перешейка. → …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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На карте
Realting.com
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