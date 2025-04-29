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Участок в благоустроенном посёлке у двух озер и хвойного леса
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Выборгский район Ленинградской области, 85 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Приморскому и Выборгскому шоссе
→ Соц.значимая инфраструктура расположена в 5 мин езды в населенных пунктах – Красная Долина, Р…
УЧАСТОК В ГОТОВОМ ПОСЁЛКЕ У ОЗЕРА ПИОНЕРСКОЕ И ПРЯМО ВОЗЛЕ ЛЕСА!
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
→ 100 км от КАД
→ Участок расположен в Выборгском районе ЛО, в готовом коттеджном поселке "Сосновый Пляж", на песчаном берегу озера Пионерское в окружении реликтовых лесов и природы Карельского перешейка.
→ …