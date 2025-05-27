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Продажа новостроек в Северо-Западном федеральном округе

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Лента Vip объект
Апарт - отель Elybay
Апарт - отель Elybay
Светлогорск, Россия
от
$156,928
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 38 м²
1 объект недвижимости 1
Ваш личный берег спокойствия — премиальные апартаменты ELYBAY на Балтийском побережье Представьте: вы просыпаетесь под шум волн, открываете панорамные окна и видите, как солнце поднимается над Балтийским морем. Утренний кофе с видом на первую линию побережья, трансфер на Mercedes-Benz V-C…
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ElyBay
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Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Калининград, Россия
от
$150,857
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Площадь 36–165 м²
29 объектов недвижимости 29
Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенных по принципу «медленный город». Общая площадь квартала — более 20 га. Проект рассчитан на 7 - 10 лет и будет реализован к 2030 году. Первый комплекс экоквартала называется «Адрес счаст…
Застройщик
Русская Европа
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Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$31,934
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$126,820
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$204,752
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,305
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$28,560
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$33,646
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$34,885
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Сосновый пляж
Коттеджный поселок Сосновый пляж
Приморское городское поселение, Россия
от
$44,410
УЧАСТОК В ГОТОВОМ ПОСЁЛКЕ У ОЗЕРА ПИОНЕРСКОЕ И ПРЯМО ВОЗЛЕ ЛЕСА! РАСПОЛОЖЕНИЕ: → 100 км от КАД → Участок расположен в Выборгском районе ЛО, в готовом коттеджном поселке "Сосновый Пляж", на песчаном берегу озера Пионерское в окружении реликтовых лесов и природы Карельского перешейка. → …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$204,752
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$28,428
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,557
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$95,539
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$133,835
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс А101 Лаголово
Жилой комплекс А101 Лаголово
Виллози, Россия
от
$34,266
Год сдачи 2025
Место для жизни     Мы строим современный город у подножия знаменитых Дудергофских высот, в объятиях чистейших озёр и зелёных живописных массивов, наполненный всем необходимым для счастливой жизни. Вас ждут увлекательные прогулки по экотропам и впечатляющий вид, открывающийся с само…
Застройщик
A101
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$109,488
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$28,720
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$103,017
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс Белый сад
Жилой комплекс Белый сад
Калининград, Россия
от
$54,558
Год сдачи 2022
Количество этажей 9
Жилой комплекс «Белый Сад» расположен на юге Калининграда в отдалении от центра. Данная часть Московского района славится прекрасной социальной инфраструктурой. Цена в этом районе ниже, чем в других, но качество строительства растёт. Застройщик обладает огромным опытом. Комплекс выглядит сти…
Агентство
Westdream
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$65,152
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,470
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$239,738
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$19,525
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$30,930
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Приморское городское поселение, Россия
от
$103,427
Участок №18
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$402,949
Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с выгодой до 20%! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким обр…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$33,594
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$77,169
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$71,032
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$193,496
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$24,233
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,327
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$99,601
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$22,181
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$106,373
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$35,349
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$104,201
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$41,673
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$28,862
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$101,089
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,017
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$129,919
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$97,258
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Громовское сельское поселение, Россия
от
$127,229
Участок №1. Кадастровый номер участка: 47:03:0816003:772
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$255,416
Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с выгодой до 20%! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким обр…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$82,477
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Гурьевск, Россия
от
$52,653
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Жилой квартал комфорт‑класса River Park – проект, расположенный в Гурьевске, недалеко от Калининграда, в удобном и экологически благоприятном районе. Единая архитектурная концепция проекта гармонично сочетает в себе современные архитектурные тенденции с классическими элементами. Особую преле…
Агентство
Westdream
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$18,421
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$347,577
Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с выгодой до 20%! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким обр…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$30,514
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$125,039
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$31,812
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$17,840
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,505
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$27,050
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$22,910
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$18,787
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$198,434
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$204,752
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$93,920
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$18,214
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$36,619
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$19,223
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$31,544
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок
Коттеджный поселок
Громовское сельское поселение, Россия
от
$81,247
Участок №4. Кадастровый номер участка: 47:03:0816003:775
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Зеленоградск, Россия
от
$69,195
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
ЖК Прибалтийская Ривьера — это интересный проект комфорт-класса от одного из крупнейших прибрежных застройщиков. До моря минут 7 ходьбы. Этот район Зеленоградска сейчас активно развивается. Курортный город очень удобен для постоянного проживания. А ещё очень здорово иметь недвижимость в тако…
Агентство
Westdream
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$116,895
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$77,057
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$97,044
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$19,696
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$100,612
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$34,125
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$49,312
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Приморское городское поселение, Россия
от
$31,443
Участок в благоустроенном посёлке у двух озер и хвойного леса РАСПОЛОЖЕНИЕ: Выборгский район Ленинградской области, 85 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Приморскому и Выборгскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена в 5 мин езды в населенных пунктах – Красная Долина, Р…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$36,869
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$26,909
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$17,840
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$32,394
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$105,997
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$22,209
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$16,270
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$111,547
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$42,318
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$23,194
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,698
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$30,168
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,159
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$118,580
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$88,987
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$38,602
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$34,885
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$80,665
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$149,963
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс Клён
Жилой комплекс Клён
Калининград, Россия
от
$87,824
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
ЖК Клён — это один из немногих новых проектов с расположением в Центральной части Калининграда. Место тихое и престижное. Сам комплекс интересно презентован. Небанальные фасады и отличное благоустройство двора сделают проживание в этом доме максимально комфортным.
Агентство
Westdream
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Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$33,703
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,915
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$256,089
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$86,068
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс Лето
Жилой комплекс Лето
Калининград, Россия
от
$61,211
Год сдачи 2022
Количество этажей 16
ЖК Лето от одного из крупнейших застройщиков Калининграда — прекрасный вариант многоэтажной застройки в живописном месте и с богатыми характеристиками. Двор без машин и подземный паркинг — это премиальный комфорт. Набережная озера, вид из окон на это озеро, зелёный массив вокруг, как и вся н…
Агентство
Westdream
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