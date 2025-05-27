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Ваш личный берег спокойствия — премиальные апартаменты ELYBAY на Балтийском побережье
Представьте: вы просыпаетесь под шум волн, открываете панорамные окна и видите, как солнце поднимается над Балтийским морем. Утренний кофе с видом на первую линию побережья, трансфер на Mercedes-Benz V-C…
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Застройщик
ElyBay
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Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенных по принципу «медленный город». Общая площадь квартала — более 20 га. Проект рассчитан на 7 - 10 лет и будет реализован к 2030 году.
Первый комплекс экоквартала называется «Адрес счаст…
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.
→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.
→ В шаговой…
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга.
Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста.
«Негород Заневский» возводи…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.
→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.
→ В шаговой…
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.
→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.
→ В шаговой…
УЧАСТОК В ГОТОВОМ ПОСЁЛКЕ У ОЗЕРА ПИОНЕРСКОЕ И ПРЯМО ВОЗЛЕ ЛЕСА!
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
→ 100 км от КАД
→ Участок расположен в Выборгском районе ЛО, в готовом коттеджном поселке "Сосновый Пляж", на песчаном берегу озера Пионерское в окружении реликтовых лесов и природы Карельского перешейка.
→ …
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга.
Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста.
«Негород Заневский» возводи…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить!
ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Место для жизни
Мы строим современный город у подножия знаменитых Дудергофских высот, в объятиях чистейших озёр и зелёных живописных массивов, наполненный всем необходимым для счастливой жизни. Вас ждут увлекательные прогулки по экотропам и впечатляющий вид, открывающийся с само…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Жилой комплекс «Белый Сад» расположен на юге Калининграда в отдалении от центра. Данная часть Московского района славится прекрасной социальной инфраструктурой. Цена в этом районе ниже, чем в других, но качество строительства растёт. Застройщик обладает огромным опытом. Комплекс выглядит сти…
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить!
ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга.
Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста.
«Негород Заневский» возводи…
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.
→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.
→ В шаговой…
Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с выгодой до 20%! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните!
Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким обр…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить!
ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
_________________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга.
Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста.
«Негород Заневский» возводи…
Участок на берегу озера Отрадное
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское
→ Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить!
ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить!
ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.
→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.
→ В шаговой…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить!
ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с выгодой до 20%! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните!
Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким обр…
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить!
ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Жилой квартал комфорт‑класса River Park – проект, расположенный в Гурьевске, недалеко от Калининграда, в удобном и экологически благоприятном районе. Единая архитектурная концепция проекта гармонично сочетает в себе современные архитектурные тенденции с классическими элементами. Особую преле…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с выгодой до 20%! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните!
Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким обр…
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.
→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.
→ В шаговой…
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.
→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.
→ В шаговой…
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Участок на берегу озера Отрадное
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское
→ Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить!
ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга.
Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста.
«Негород Заневский» возводи…
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
Участок на берегу озера Отрадное
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское
→ Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
ЖК Прибалтийская Ривьера — это интересный проект комфорт-класса от одного из крупнейших прибрежных застройщиков. До моря минут 7 ходьбы. Этот район Зеленоградска сейчас активно развивается. Курортный город очень удобен для постоянного проживания. А ещё очень здорово иметь недвижимость в тако…
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
Участок на берегу озера Отрадное
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское
→ Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.
→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.
→ В шаговой…
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Участок в благоустроенном посёлке у двух озер и хвойного леса
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Выборгский район Ленинградской области, 85 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Приморскому и Выборгскому шоссе
→ Соц.значимая инфраструктура расположена в 5 мин езды в населенных пунктах – Красная Долина, Р…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.
→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.
→ В шаговой…
Участок в коттеджном поселке на берегу реки Вуокса-Вирта
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт выдачи OZON и даже форел…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным
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РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.
→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.
→ В шаговой…
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным
_______________________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.
→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.
→ В шаговой…
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить!
ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
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РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
ЖК Клён — это один из немногих новых проектов с расположением в Центральной части Калининграда. Место тихое и престижное. Сам комплекс интересно презентован. Небанальные фасады и отличное благоустройство двора сделают проживание в этом доме максимально комфортным.
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным
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РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.
→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.
→ В шаговой…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга.
Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста.
«Негород Заневский» возводи…
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
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РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
ЖК Лето от одного из крупнейших застройщиков Калининграда — прекрасный вариант многоэтажной застройки в живописном месте и с богатыми характеристиками. Двор без машин и подземный паркинг — это премиальный комфорт. Набережная озера, вид из окон на это озеро, зелёный массив вокруг, как и вся н…