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Продажа новостроек в Зеленоградском муниципальном округе

Зеленоградск
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Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Зеленоградск, Россия
от
$69,195
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
ЖК Прибалтийская Ривьера — это интересный проект комфорт-класса от одного из крупнейших прибрежных застройщиков. До моря минут 7 ходьбы. Этот район Зеленоградска сейчас активно развивается. Курортный город очень удобен для постоянного проживания. А ещё очень здорово иметь недвижимость в тако…
Агентство
Westdream
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