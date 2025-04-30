Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Живи! Работай! Отдыхай!
Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолы…
Расположение комплекса:
Расположение корпусов комплекса в виде трехконечной звезды, а также разная высотность корпусов позволили сохранить отличные виды практически для всех квартир, находящихся выше уровня деревьев. Тем более видовые характеристики района вдохновляют на достижение новых го…
Расположение комплекса:
Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами!
На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пр…
Расположение комплекса:
Современный архитектурный проект «1-й Измайловский» - идеальное место для проживания, расположенное в восточной части Москвы в окружении 14 000 гектаров леса. Комплекс пронизан атмосферой здорового образа жизни и благополучия. Сиреневый сад и близлежащие лесопарки - …
Расположение комплекса:
Клубный дом The LAKE, расположенный в Капустинском парке у пруда, заинтересует ценителей тишины и уединения, но с возможность оставаться в центре событий.
От неспящих магистралей мегаполиса The LAKE ограждают соседние кварталы, пышные кроны деревьев и серебристая вод…
Portland - прибрежный квартал из 8 домов высотой до 29 этажей с квартирами бизнес-класса, расположенный в районе Печатники, на Южнопортовой улице
Архитектурный проект «PORTLAND» разработало бюро De Architekten Cie. Комплекс состоит из 2 очередей. В каждой по 4 башни, объединенных между со…
Расположение комплекса:
В жилом комплексе комфорт-плюс класса «1-го Ясеневского» доступны преимущества двух стилей жизни. Ведь в пешей доступности метро, школа с 25-метровым бассейном и IT-кластером и при этом целых 63 га благоустроенного Троицкого лесопарка под окнами, где так приятно дыша…
Расположение комплекса:
Весь микрорайон спроектирован в концепции «без машин». Пейзаж не портят припаркованные автомобили, а родители могут не опасаться за перемещение детей по всему кварталу.
Территория комплекса - царство пешеходов. А что делать, если Вы или Вам подвезли что‐то габаритное…
Искусство счастливой жизни
В основе проекта – стиль жизни стран Северной Европы, которые стабильно лидируют в «рейтингах счастья».
ЖК «Скандинавия» строится на границе Бутовского лесопарка в экологически благоприятной юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает для себя и своей с…
Расположение комплекса:
Sky Garden расположен в районе Покровское-Стрешнево. На территории этого района шумит листвой одноименный парк. Зеленый живописный район, реки и каналы поблизости, чистый свежий воздух из подмосковных листов - идеальное место, чтобы ощутить себя частью природы. При э…
Жилые апартаменты бизнес-класса «Королева 13» для тех, кто живет и работает в районе Останкино и любит эту локацию.
Десятиэтажный дом на 205 апартаментов предлагает будущим жителям уникальные форматы квартир, включая 4 пентхауса с террасами, 2 из которых двухуровневые. Объект находится в …
Расположение комплекса:
Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Вы всегда сможете увидеть, кто звонит в домофон. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” …
Лето живёт на юге
На юго-западе Москвы, в окружении парков, вырастет новый район «Южные сады». От его названия веет теплом и ароматом цветущих деревьев.
Расслабленную атмосферу юга здесь создадут тёплые оттенки и натуральные материалы покрытий, разнообразие плодовых и вечнозелёных дере…
Расположение комплекса:
В ЖК "Роттердам" отличное расположение, которое позволит вам выбирать свой сегодняшний маршрут и транспорт исходя из настроения, целей и погоды. Отсюда удобно добираться в центр как на метро - станция находится в пешей доступности, так и на автомобиле. Варшавское шос…
Уголок Барселоны в Москве
«Испанские кварталы» – обособленный и тихий жилой комплекс
с хорошей транспортной доступностью в НАО Москвы.
Сейчас строится второй район проекта с жилыми домами комфорт-
и бизнес-класса, магазинами, кафе, бытовыми сервисами, детскими садами и крупным образова…
Дзен большого города
Новый район «Дзен-кварталы» возводится на юго-западе столицы – вдоль береговой линии живописного Ивановского пруда и реки Варварки. В основе проекта – «сочетание несочетаемого», гармония простого и утончённого, природного и урбанистического – стиль Japandi, объединяющ…
Расположение комплекса:
На первых этажах комплекса Движение.Говорово расположится собственная коммерческая инфраструктура. Так что жильцы комплекса всегда смогут насладиться кофе из любимой кофейни, зайти за молоком в минимаркет по пути домой и добежать до аптеки. Во дворах без машин будет …
Новая легенда Зорге
«Дом на Зорге» бизнес-класса возводится в престижном районе «Сокол» с исторической сталинской застройкой и статусными жилыми комплексами, достойно продолжая градостроительную традицию этой части столицы и обладая при этом неповторимым обликом. Сложившаяся инфраструктур…
Расположение комплекса:
Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами!
На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пр…
Расположение комплекса:
В концепции благоустройства гармонично сочетаются черты двух городов. Территорию комплекса пронизали стрелы прогулочных бульваров, уменьшенные копии петербургских проспектов. Стремимся, чтобы каждый элемент ЖК был продуман, наполнен комфортом и заботой для всех жител…
Все преимущества столицы на фоне живописного пейзажа
Масштабный проект на юго-западе Москвы включает три новых района («квартала»). Они объединены общей идеей: воплотить в реальность мечты современных жителей об интересном, удобном и разноплановом городском пространстве в окружении лесов …
Republic — новый квартал премиум-класса на Пресненском валу.
Квартал расположен на территории бывших вагоноремонтных мастерских Московско-Александровской железной дороги недалеко от метро «Белорусская». В жилом квартале Republic возведут 10 жилых башен высотой от 24 до 45 этажей и один оф…
Расположение комплекса:
Яркий образ подчеркивают переменная этажность комплекса, разнообразная фактура и цветовая гамма фасадов, выполненная в сочетании белого, кирпичного и золотого цветов. При этом, комплекс идеально вписывается в окружение сталинской застройки и гармонирует с цветовой га…
Glorax Aura Белорусская — представительский проект премиум-класса в районе Ленинградского проспекта от федерального девелопера GloraX. Клубный формат дома обеспечивает резидентам эксклюзивное качество жизни и все преимущества единой успешной социальной среды.
Современная доминанта истори…
Проект «FORST» расположен в живописном месте Москвы вблизи Симоновской набережной.
По данным официального сайта проект состоит из пяти корпусов на 808 квартир. Некоторые квартиры оборудованы терассами
Внутренний двор благоустроен и имеет все необходимое для комфортного времяпровождения: пр…
Клубный город на реке Primavera расположен на одной из самых живописных береговых линий на северо-западе Москвы.
Квартиры с непревзойденными видами на реку позволят любоваться солнцем и водой одновременно, а первая линия всегда останется первой.