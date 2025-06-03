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Живи! Работай! Отдыхай!
Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолы…
Дзен большого города
Новый район «Дзен-кварталы» возводится на юго-западе столицы – вдоль береговой линии живописного Ивановского пруда и реки Варварки. В основе проекта – «сочетание несочетаемого», гармония простого и утончённого, природного и урбанистического – стиль Japandi, объединяющ…
Уголок Барселоны в Москве
«Испанские кварталы» – обособленный и тихий жилой комплекс
с хорошей транспортной доступностью в НАО Москвы.
Сейчас строится второй район проекта с жилыми домами комфорт-
и бизнес-класса, магазинами, кафе, бытовыми сервисами, детскими садами и крупным образова…
Расположение комплекса:
В жилом комплексе комфорт-плюс класса «1-го Ясеневского» доступны преимущества двух стилей жизни. Ведь в пешей доступности метро, школа с 25-метровым бассейном и IT-кластером и при этом целых 63 га благоустроенного Троицкого лесопарка под окнами, где так приятно дыша…