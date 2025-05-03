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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в России

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80 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Васкелово, Россия
Квартира 2 комнаты
Васкелово, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/12
Новостройка 2/5/12 Адрес: NRG Ойбек Кол-во комнат: 2 Этаж: 5 Этажность: 12 Пл…
$1,300
в месяц
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Видовая квартира с отделкой из натурального дерева на Воробьёвых горах в Москва, Россия
Видовая квартира с отделкой из натурального дерева на Воробьёвых горах
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 145 м²
Видовая квартира с 2-мя спальнями общей площадью 145 м² в комплексе «Воробьёвы горы» на 31 э…
$5,091
в месяц
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Уютная квартира в комплексе бизнес-класса с видом на сталинскую высотку в Москва, Россия
Уютная квартира в комплексе бизнес-класса с видом на сталинскую высотку
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Этаж 11
Уютная квартира площадью 120 м² в комплексе бизнес-класса «Эльсинор» на 11 этаже. Планировка…
$2,260
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/10
1 комнатная квартира в АРЕНДУ по ул. Юбилейная, 12. Квартира полностью готова к проживанию н…
$35
в месяц
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Светлая квартира с премиальной дизайнерской отделкой в Хамовниках в Тюмень, Россия
Светлая квартира с премиальной дизайнерской отделкой в Хамовниках
Тюмень, Россия
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Светлая квартира с 2-мя спальнями общей площадью 90 м² в комплексе премиум-класса в Хамовник…
$7,353
в месяц
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Квартира 1 комната в Пионерский, Россия
Квартира 1 комната
Пионерский, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
Отопление центральное, окна пластиковые, подвесные потолки, интернет, 2-х спальный диван, кр…
$47
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/10
Предлагаю в аренду 1 комнатную квартиру в новом доме , автономное томление, огороженная терр…
$414
в месяц
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Двухуровневая квартира в стиле дворцовой классики в комплексе премиум-класса в Москва, Россия
Двухуровневая квартира в стиле дворцовой классики в комплексе премиум-класса
Москва, Россия
Количество спален 4
Площадь 232 м²
Двухуровневая квартира с 4-мя спальнями общей площадью 232 м² в комплексе премиум-класса «Тр…
$7,353
в месяц
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Квартира 1 комната в городской округ Калининград, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/9
На длительный срок сдается чистая, аккуратная однокомнатная квартира на ул. Багратиона д.9.(…
$272
в месяц
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Светлые апартаменты с современным ремонтом и панорамными окнами в Москва, Россия
Светлые апартаменты с современным ремонтом и панорамными окнами
Москва, Россия
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Видовые апартаменты с 1-й спальней в комплексе премиум-класса «Поклонная, 9». Апартаменты об…
$3,959
в месяц
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Квартира с современным ремонтом и живописным видом на набережную в Москва, Россия
Квартира с современным ремонтом и живописным видом на набережную
Москва, Россия
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Видовая квартира с 2-мя спальнями общей площадью 100 м² в комплексе «Дом на Мосфильмовской».…
$3,394
в месяц
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Апартаменты в стиле современной классики в премиальном жилом комплексе в Москва, Россия
Апартаменты в стиле современной классики в премиальном жилом комплексе
Москва, Россия
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Дизайнерские апартаменты площадью 51 м² в комплексе премиум-класса Prime Park на 28 этаже. В…
$3,959
в месяц
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Видовой трёхуровневый пентхаус с террасой на Воробьёвых горах в Москва, Россия
Видовой трёхуровневый пентхаус с террасой на Воробьёвых горах
Москва, Россия
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Видовая квартира с 3-мя спальнями общей площадью 500 м² в жилом комплексе премиум-класса «Во…
$16,949
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 10/13
Дом 2020 г/п с огороженной территорией. Расположен в шаговой доступности от пл.Победы. Прост…
$414
в месяц
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Квартира 2 комнаты в городской округ Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
2 комнатная квартира на короткий срок в центре города Калининграда, ул. Полоцкая ориентир Ле…
$43
в месяц
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Квартира 2 комнаты в городской округ Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/3
Сдается двухкомнатная квартира по адресу Судостроительная 48 Немецкий дом, третий этаж Есть …
$236
в месяц
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Квартира 1 комната в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 1 комната
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/9
В квартире все есть. Евроремонт, стеклопакеты с москитными сетками. Район с развитой инфраст…
$364
в месяц
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Квартира 1 комната в Гатчина, Россия
Квартира 1 комната
Гатчина, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/5
Сдается однокомнатная очень светлая и теплая квартира в центре г. Гатчины. Мебель частично,…
$279
в месяц
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Квартира с 4-мя спальнями в Москва, Россия
Квартира с 4-мя спальнями
Москва, Россия
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Видовой пентхаус площадью 160 м² с собственной террасой в клубном доме «Филипповский» в цент…
$8,475
в месяц
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Квартира с 3-мя спальнями в Одинцовский городской округ, Россия
Квартира с 3-мя спальнями
Одинцовский городской округ, Россия
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Просторная и светлая квартира с 3-мя спальнями общей площадью 220 м² в комплексе премиум-кла…
$3,955
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Romanovskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 9/9
Панельный 2/9/9 Адрес: ул. Ойбек Шохмедцентр Савдогар Банк Кол-во комнат: 2 Санузел…
$900
в месяц
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Агентство
USOV Estate
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Квартира 3 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 3 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 3/7
Пpедлагаем Baшему вниманию прeкрaсную тpexкомнaтную квapтиpу в caмoм ceрдце Кaлинингpaда в п…
$1,654
в месяц
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Квартира в Кудрово, Россия
Квартира
Кудрово, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 1/13
Сдаётся квартира-студия 24 кв.м. + большая застеклённая лоджия! Отличное местоположение, ря…
$255
в месяц
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Квартира 1 комната в Пионерский, Россия
Квартира 1 комната
Пионерский, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/5
Отопление центральное, окна пластиковые, подвесные потолки, интернет, 2-х спальный диван, кр…
$295
в месяц
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Просторная квартира с дизайнерским ремонтом в клубном доме премиум-класса в Москва, Россия
Просторная квартира с дизайнерским ремонтом в клубном доме премиум-класса
Москва, Россия
Количество спален 5
Площадь 305 м²
Просторная квартира с 5-ю спальнями в клубном доме премиум-класса «Римский дом». Квартира об…
$9,050
в месяц
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Квартира с 3-мя спальнями в Москва, Россия
Квартира с 3-мя спальнями
Москва, Россия
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Квартира с 3-мя спальнями общей площадью 180 м² в комплексе «Русский Модерн» на Бульварном к…
$4,525
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/10
Аренда квартиры Калининградский Лос-Анджелес ЭлЭй . Возможно, эта квартира станет вашим откр…
$47
в месяц
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Просторная видовая квартира в 15 минутах от Патриарших прудов в Москва, Россия
Просторная видовая квартира в 15 минутах от Патриарших прудов
Москва, Россия
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Этаж 10
Просторная квартира с 4-мя спальнями общей площадью 270 м² в доме «Большой Тишинский, 10» на…
$7,353
в месяц
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Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/6
Сдам помесячно с Марта до 30 Мая 2025 квартиру "Париж на Балтике" - в апарт-комплексе СанЛан…
$532
в месяц
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Двухуровневый пентхаус в классическом стиле с элементами эклектики в Москва, Россия
Двухуровневый пентхаус в классическом стиле с элементами эклектики
Москва, Россия
Количество спален 4
Площадь 384 м²
Двухуровневый пентхаус в комплексе малоэтажных домов «Остров Фантазий». Квартира с 4-мя спал…
$12,443
в месяц
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