  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Villozskoe gorodskoe poselenie

Продажа новостроек в Villozskoe gorodskoe poselenie

квартиры
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс А101 Лаголово
Жилой комплекс А101 Лаголово
Виллози, Россия
от
$34,266
Год сдачи 2025
Место для жизни     Мы строим современный город у подножия знаменитых Дудергофских высот, в объятиях чистейших озёр и зелёных живописных массивов, наполненный всем необходимым для счастливой жизни. Вас ждут увлекательные прогулки по экотропам и впечатляющий вид, открывающийся с само…
Застройщик
A101
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти