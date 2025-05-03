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Коттеджи в России

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86
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86
Центральный федеральный округ
38
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139 объектов найдено
Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 360 м²
КП STONEWOOD - это роскошный курортный комплекс элит-класса. В его состав входит 17 красивых…
$699,970
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$572,681
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Коттедж в городской округ Истра, Россия
Коттедж
городской округ Истра, Россия
Площадь 160 м²
«Княжье озеро» — коттеджный поселок, на территории которого 1 036 каменных особняков, роскош…
$569,452
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 148 м²
с. Верхний Юрт, Хостинский район, Сочи городской округ, Краснодарский край Коттеджный посёло…
$229,990
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$576,910
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 195 м²
Расположение: город Сочи, Адлерский район, с. Высокое, ул. Афипская Общая площадь: 195 кв.м.…
$239,990
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 175 м²
Предлагаю сблокированный жилой дом. Новый, ремонт, мебель, техника, делали все качественно и…
$429,981
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 103 м²
ул. Просторная, тихий район , хорошие соседи, Минеральный источник в 400м , река Псахи и пик…
$124,995
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 431 м²
Этаж 2
Продается большой дом в поселке Юбилейный. Удобная планировка, 8 просторных комнат различн…
Цена по запросу
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 92 м²
Цена - подарок! Видовой дом с потрясающими панорамами на море. Ручей Видный в Хосте - это э…
$199,991
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Коттедж 5 комнат в Сабурово, Россия
Коттедж 5 комнат
Сабурово, Россия
Число комнат 5
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Прода…
$573,800
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Коттедж 3 комнаты в Дубровка, Россия
Коттедж 3 комнаты
Дубровка, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Свой ДОМ! Нева! Лес! От счастья жить в этом доме Вас отделяет один звонок! 25 км. от Санкт-…
$267,031
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 200 м²
Новый двухэтажный дом в коттеджном поселке «Красная поляна» ⠀ Выгодное предложение: новый …
$841,256
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 248 м²
Новый дом в стиле Хайтек. Большой площадью 248 м.кв. ( 160 м.кв. на 2 этажа), на 5,4 сотках …
$289,987
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 140 м²
Местоположение - Мамайский перевал, улица Славы До Сочи можно доехать примерно за 15 минут, …
$271,988
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 112 м²
Дом в закрытом коттеджном эко-поселке. Расположен в тихом престижном районе (Орел-Изумруд), …
$225,336
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$535,211
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 100 м²
Этаж 1
Продается загородный дом в центре самого активно развивающегося с. Усть-Курдюм. Расположени…
Цена по запросу
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 170 м²
Коттеджный поселок это закрытый коттеджный посёлок бизнес-класса, являющийся уникальным инве…
$200,299
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Коттедж в городской округ Истра, Россия
Коттедж
городской округ Истра, Россия
Площадь 270 м²
Millennium Park — элитный коттеджный поселок класса de luxe в Истринском районе. На территор…
Цена по запросу
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 160 м²
Современные строительные решения! Дом расположен в поселке бизнес-класса, который состоит из…
$564,975
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Коттедж 4 комнаты в Сабурово, Россия
Коттедж 4 комнаты
Сабурово, Россия
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Прямая продажа от застройщика! Закрытый коттеджный поселок бизнес-класса. Продаётся коттедж …
$476,351
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 175 м²
Современный дом в стиле Хай-Тек в самом экологически чистом районе южного Сочи (село Краевск…
$360,538
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 167 м²
Дом в коттеджном посёлке для дружной семьи. Строительство подходит к завершающей стадии. Идё…
$169,993
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 193 м²
Предлагаю вашему вниманию загородный дом, который построен по всем строительным нормам и тех…
$250,374
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 400 м²
Коттеджный Поселок "Монтевиль Вилладж" (Monteville Village) - это закрытый коттеджный посёло…
$629,973
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Коттедж 3 комнаты в городской округ Истра, Россия
Коттедж 3 комнаты
городской округ Истра, Россия
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Девелопер ИЖС продает на участке в собственности подряд на строительства ДОМа ИЗ КАРКАСА С В…
$68,908
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 140 м²
Хорошее предложение по загородному дому в черте района Дагомыс. Дом находится в с. Сергей по…
$260,389
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Коттедж в Эвенкийский район, Россия
Коттедж
Эвенкийский район, Россия
Площадь 85 м²
Дом в селе Высокое, на ул. Афипская. Локация близкая к аэропорту и красной поляне. До моря п…
$149,993
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Коттедж в Саратов, Россия
Коттедж
Саратов, Россия
Площадь 191 м²
Этаж 3
Продается великолепный загородный дом в с. Усть-Курдюм. Отличное место для круглогодичного…
Цена по запросу
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