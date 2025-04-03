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Продажа новостроек в Kuyvozovskoe selskoe poselenie

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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$15,010
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$21,056
Участок №46. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3009
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,251
Участок №102. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3074
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$110,625
Участок №39. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2941
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$20,159
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,001
Участок №4. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2503
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,340
Участок №67. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3003
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$31,563
Участок №62. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2933
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,373
Участок №48. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3007
Застройщик
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,230
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,837
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,144
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,137
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$14,233
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,916
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
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ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$20,143
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,746
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$100,654
Участок №61. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2998
Застройщик
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,204
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$32,182
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,598
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$18,164
Участок №45. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3010
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,772
Участок №69. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2484
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,858
Участок №7. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2441
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,504
Участок №109. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2511
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,608
Участок №8. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2440
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$99,748
Участок №60. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2997
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$21,321
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$21,648
Участок №75. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2477
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,891
Участок №70. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2483
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$14,364
Участок №95. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3069
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$28,199
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$13,959
Участок №91. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3065
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$104,757
Участок №42. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2984
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,106
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$18,789
Участок №55. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2991
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$16,461
Участок №111. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2509
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$20,578
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,819
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$20,883
Участок №98. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2405
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,204
Участок №106. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3075
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,204
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$14,722
Участок №92. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3066
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,534
Участок №49. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3005
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,161
Участок №1. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2499
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$20,278
Участок №73. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2480
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,209
Участок №57. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2993
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$20,911
Участок №107. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2395
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,464
Участок №56. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2992
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$27,657
Участок №89. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3061
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,302
Участок №32. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2959
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,230
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,462
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,637
Участок №29. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2935
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$21,292
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
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ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,258
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,001
Участок №2. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2500
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,479
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
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ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,606
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,157
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
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ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$108,119
Участок №37. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2954
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,163
Участок №97. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3071
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$20,675
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
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ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,478
Участок №44. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3011
Застройщик
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$15,903
Участок №22. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2442
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,434
Участок №101. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2401
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,852
Участок №33. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2958
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,042
Участок №30. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2934
Застройщик
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$20,010
Участок №71. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2482
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,952
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$31,444
Участок №47. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3008
Застройщик
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$14,022
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,204
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
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ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$100,315
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,643
Участок №23. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2498
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ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$16,468
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$20,402
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$95,719
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,659
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,848
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$16,151
Участок №94. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3068
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$22,846
Участок №43. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3012
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,204
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,280
Участок №59. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2996
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,755
Участок №99. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2403
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,231
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,727
Участок №66. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3002
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$94,857
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$16,783
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,745
Участок №58. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2995
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$22,072
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$110,689
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$34,372
Участок №50. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2994
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,499
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,683
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,247
Участок №96. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3070
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,745
Участок №68. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:3004
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,001
Участок №6. Кадастровый номер участка: 47:07:0120001:2505
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$35,623
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
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ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kuyvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,585
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена …
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