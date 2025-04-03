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УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА-2", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
_______________
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …