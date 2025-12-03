  1. Realting.com
  Россия
Коттеджные посёлки в России

Москва
Северо-Западный федеральный округ
Ленинградская область
Всеволожский район
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$40,908
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$154,460
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,444
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$139,557
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$28,274
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$43,176
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$32,121
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$31,500
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$53,536
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$96,720
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$34,959
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$27,848
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$121,795
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$31,885
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$29,704
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$105,602
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Громовское сельское поселение, Россия
от
$129,497
Виды, о которых стоит только мечтать! Всего 11 участков формата Sea View на 1-й линии озера Комсомольское Это место, где можно побыть наедине с собой и любимыми, замедлиться и ощутить гармонию жизни, обрести спокойствие и вдохновение. Прогуляться пешком или на лодке, насладиться медитацие…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$40,924
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Приморское городское поселение, Россия
от
$32,386
Участок в благоустроенном посёлке у двух озер и хвойного леса РАСПОЛОЖЕНИЕ: Выборгский район Ленинградской области, 85 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Приморскому и Выборгскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена в 5 мин езды в населенных пунктах – Красная Долина, Р…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$20,541
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,311
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$34,756
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$32,241
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Сосновый пляж
Коттеджный поселок Сосновый пляж
Приморское городское поселение, Россия
от
$34,212
УЧАСТОК В ГОТОВОМ ПОСЁЛКЕ У ОЗЕРА ПИОНЕРСКОЕ И ПРЯМО ВОЗЛЕ ЛЕСА! РАСПОЛОЖЕНИЕ: → 100 км от КАД → Участок расположен в Выборгском районе ЛО, в готовом коттеджном поселке "Сосновый Пляж", на песчаном берегу озера Пионерское в окружении реликтовых лесов и природы Карельского перешейка. → …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$63,014
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$20,748
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$18,336
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$67,845
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$100,330
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$122,574
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$27,769
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$28,314
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$18,155
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$62,766
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$30,486
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$36,734
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$121,307
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Колтушское городское поселение, Россия
от
$57,210
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы 15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$30,437
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$136,073
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Коттеджный поселок Участки на оз. Комсомольское
Громовское сельское поселение, Россия
от
$168,554
Виды, о которых стоит только мечтать! Всего 11 участков формата Sea View на 1-й линии озера Комсомольское Это место, где можно побыть наедине с собой и любимыми, замедлиться и ощутить гармонию жизни, обрести спокойствие и вдохновение. Прогуляться пешком или на лодке, насладиться медитацие…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$40,390
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$31,634
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$28,425
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$65,076
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$50,016
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$29,071
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$30,426
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$126,040
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$29,767
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$20,748
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Клубный дом ЖК
Клубный дом ЖК "The LAKE"
Москва, Россия
от
$476,469
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Площадь 55–122 м²
7 объектов недвижимости 7
Расположение комплекса: Клубный дом The LAKE, расположенный в Капустинском парке у пруда, заинтересует ценителей тишины и уединения, но с возможность оставаться в центре событий. От неспящих магистралей мегаполиса The LAKE ограждают соседние кварталы, пышные кроны деревьев и серебристая вод…
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
54.6 – 71.1
483,056 – 532,362
Квартира 3 комнаты
65.6 – 83.7
509,141 – 733,216
Квартира 5 комнат
121.8
928,212
ГК "ФСК"
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$21,685
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$34,598
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$140,756
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$83,618
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$103,293
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$32,462
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$23,961
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$28,884
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$28,900
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$120,620
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$16,786
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$69,518
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
от
$37,023
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Токсовское городское поселение, Россия
от
$45,718
ПОСЛЕДНИЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$94,314
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$27,156
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$126,493
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$28,156
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$33,246
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$71,958
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$23,860
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$43,554
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$41,824
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$25,763
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,018
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$151,738
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$46,242
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуоксаари! Рядом с коттеджным посёлком появится арт-парк с экотропами! Места для прогулок, вдохновения…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$107,325
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$20,748
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$31,404
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$34,640
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$377,643
Негород Токсово - место, где ты архитектор своей жизни, и это ФАКТ. Живописные участки и готовые дома в 15 минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! АВТОРСКИЙ ПОЧЕРК, СТАВШИЙ ЭТАЛОНОМ Проект вошёл в число лучших по версии премий «Пос…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$32,708
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$35,075
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$35,075
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
ФАКТ. Коттеджные поселки
Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$22,624
Там, где хочется остаться: участки на берегу озера в Ленинградской области Если вы хотите купить земельный участок в Ленинградской области, особенно участок на берегу озера — не упустите Вуокса