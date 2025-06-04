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Продажа новостроек во Всеволожском районе

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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,281
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
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ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Дома в Кавголовских Холмах
Коттеджный поселок Дома в Кавголовских Холмах
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$310,215
Коттеджный поселок «Кавголовские Холмы» находится во Всеволожском районе ЛО. Здесь приятно гулять по лесным тропкам к чистым водоёмам и отдыхать на песчаных пляжах Кавголовского озера. Это место для комфортной и насыщенной жизни на природе без отрыва от работы в городе. В живописном и уед…
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ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,965
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$96,476
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$60,271
Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с выгодой до 20%! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким обр…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$29,093
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$278,720
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$20,854
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$27,314
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$77,926
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$22,700
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$350,986
Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с выгодой до 20%! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким обр…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$21,298
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$28,840
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$81,980
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$39,216
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Колтушское городское поселение, Россия
от
$61,110
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы 15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,931
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$27,258
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин езды от по…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$27,179
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$32,282
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$206,761
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$60,087
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$75,546
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,939
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$264,569
Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с выгодой до 20%! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким обр…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$27,194
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,373
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,066
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$27,277
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,214
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$47,869
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$105,223
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$25,941
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,373
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$36,978
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$65,791
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$167,865
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,373
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$190,071
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$37,568
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$27,090
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$344,339
Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с выгодой до 20%! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким обр…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$23,281
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$20,052
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$27,179
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$29,392
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$87,646
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$30,431
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$29,100
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,683
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,373
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$258,601
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$29,674
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$28,409
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$24,854
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$29,538
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,563
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$19,876
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$195,394
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,563
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$33,585
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$16,294
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$264,569
Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с выгодой до 20%! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким обр…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$52,968
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$210,384
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$22,974
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$307,050
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$39,128
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$206,761
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$28,671
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$103,438
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$200,380
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Колтушское городское поселение, Россия
от
$56,089
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы 15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$27,314
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$279,005
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$27,302
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$28,833
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс А101 Всеволожск
Жилой комплекс А101 Всеволожск
Всеволожск, Россия
от
$37,271
Год сдачи 2025
Кварталы, с которых начинается природа. Едва отъехав от шумного Петербурга, вы попадаете в исторический и престижный Всеволожск, весь как будто утопающий в сосновых лесах! Место сочетает роскошное природное окружение и все атрибуты развитого города. Мы создали атмосферу природного куро…
Застройщик
A101
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$21,572
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$26,515
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$21,572
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$20,854
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$25,298
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$17,184
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$22,427
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$30,464
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$195,394
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$36,238
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$100,578
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Дома в Кавголовских Холмах
Коттеджный поселок Дома в Кавголовских Холмах
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$310,215
Коттеджный поселок «Кавголовские Холмы» находится во Всеволожском районе ЛО. Здесь приятно гулять по лесным тропкам к чистым водоёмам и отдыхать на песчаных пляжах Кавголовского озера. Это место для комфортной и насыщенной жизни на природе без отрыва от работы в городе. В живописном и уед…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$38,143
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин езды от по…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Коттеджный поселок Левада-2: домовладения Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$22,974
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$37,250
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин езды от по…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$261,192
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$29,182
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$350,986
Время правильных решений! Купи участок в ФАКТ с выгодой до 20%! Живописные участки в рассрочку от собственника. Рядом лес и озера, именитые базы отдыха. Звоните! Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким обр…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
Оставить заявку
Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$94,885
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$25,959
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$37,231
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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