Жилой комплекс ЖК «Режиссер»

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Расположение комплекса:
Расположение корпусов комплекса в виде трехконечной звезды, а также разная высотность корпусов позволили сохранить отличные виды практически для всех квартир, находящихся выше уровня деревьев. Тем более видовые характеристики района вдохновляют на достижение новых горизонтов. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире!
Транспортная доступность:
До метро «Проспект мира» - 3 минуты пешком, 4 минуты до СВХ, 9 минут до ТТК, 11 минут до МКАД, 12 минут до Садового кольца
Внутренняя инфраструктура:
Внешняя территория комплекса условно делится на три зоны. Основная входная группа представляет собой открытую зону коммерческих помещений (кофейня, аптека, салон красоты). В закрытой зоне внутреннего двора время течет как в замедленной съемке. Скамейки, шезлонги, пуфы, садовые качели приглашают расслабленно провести часок-другой наедине с собой или в небольшой компании. В восточной части территории расположены игровые площадки для детей разных возрастов, а также спортивные площадки. Авторам проекта архитектурному бюро ICube удалось воссоздать атмосферу детских фильмов!
Расположение комплекса:
Sky Garden расположен в районе Покровское-Стрешнево. На территории этого района шумит листвой одноименный парк. Зеленый живописный район, реки и каналы поблизости, чистый свежий воздух из подмосковных листов - идеальное место, чтобы ощутить себя частью природы. При э…
Расположение комплекса:
Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый возду…
Нахимовский квартал — это нновый микрорайон на северо-востоке Калининграда в конце улицы Артиллерийской. В этом месте расположены исключительно интересные новостройки и ухоженный частный сектор. Рядом — школа и детский сад. Район очень активно развивается. И до центра не очень далеко. Фасады…