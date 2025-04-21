Жилой комплекс ЖК «Режиссер»

Расположение комплекса: Расположение корпусов комплекса в виде трехконечной звезды, а также разная высотность корпусов позволили сохранить отличные виды практически для всех квартир, находящихся выше уровня деревьев. Тем более видовые характеристики района вдохновляют на достижение новых горизонтов. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Транспортная доступность: До метро «Проспект мира» - 3 минуты пешком, 4 минуты до СВХ, 9 минут до ТТК, 11 минут до МКАД, 12 минут до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: Внешняя территория комплекса условно делится на три зоны. Основная входная группа представляет собой открытую зону коммерческих помещений (кофейня, аптека, салон красоты). В закрытой зоне внутреннего двора время течет как в замедленной съемке. Скамейки, шезлонги, пуфы, садовые качели приглашают расслабленно провести часок-другой наедине с собой или в небольшой компании. В восточной части территории расположены игровые площадки для детей разных возрастов, а также спортивные площадки. Авторам проекта архитектурному бюро ICube удалось воссоздать атмосферу детских фильмов!