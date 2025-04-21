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Жилой комплекс ЖК «Режиссер»

Москва, Россия
от
$269,840
17.04.2025
$270,668
01.04.2025
$267,909
20.03.2025
$275,249
17.03.2025
$272,414
17.03.2025
$363,218
07.03.2025
$272,414
07.03.2025
$363,218
19.02.2025
$272,414
13.02.2025
$264,227
11.02.2025
$261,929
21.01.2025
$264,227
31.12.2024
$262,456
27.12.2024
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26.12.2024
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26.12.2024
$286,951
17.12.2024
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09.12.2024
$275,134
03.12.2024
$263,082
03.12.2024
$275,134
02.12.2024
$263,082
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5823
ID новостройки на Realting
In CRM: 00320
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 17.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    Москва
  • Метро
    Ulitsa Sergeya Eyzenshteyna (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    48

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Расположение комплекса: Расположение корпусов комплекса в виде трехконечной звезды, а также разная высотность корпусов позволили сохранить отличные виды практически для всех квартир, находящихся выше уровня деревьев. Тем более видовые характеристики района вдохновляют на достижение новых горизонтов. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Транспортная доступность: До метро «Проспект мира» - 3 минуты пешком, 4 минуты до СВХ, 9 минут до ТТК, 11 минут до МКАД, 12 минут до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: Внешняя территория комплекса условно делится на три зоны. Основная входная группа представляет собой открытую зону коммерческих помещений (кофейня, аптека, салон красоты). В закрытой зоне внутреннего двора время течет как в замедленной съемке. Скамейки, шезлонги, пуфы, садовые качели приглашают расслабленно провести часок-другой наедине с собой или в небольшой компании. В восточной части территории расположены игровые площадки для детей разных возрастов, а также спортивные площадки. Авторам проекта архитектурному бюро ICube удалось воссоздать атмосферу детских фильмов!
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 37.1 – 42.2
Цена за м², USD 6,971 – 7,610
Цена квартиры, USD 270,668 – 310,514
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 48.7 – 65.9
Цена за м², USD 6,278 – 7,306
Цена квартиры, USD 331,840 – 475,433
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 69.4 – 83.8
Цена за м², USD 6,259 – 7,284
Цена квартиры, USD 487,437 – 561,842
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 92.4 – 135.8
Цена за м², USD 7,417 – 8,223
Цена квартиры, USD 680,555 – 1,12 млн

Местонахождение на карте

Москва, Россия

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Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Москва, Россия
от
$269,840
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
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