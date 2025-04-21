  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Химки
  4. Жилой комплекс ЖК "1-й Шереметьевский"

Жилой комплекс ЖК "1-й Шереметьевский"

Химки, Россия
от
$68,769
01.05.2025
$68,168
15.04.2025
$68,203
11.04.2025
$68,268
31.03.2025
$68,028
17.03.2025
$67,504
17.03.2025
$90,005
11.03.2025
$67,504
07.03.2025
$67,154
07.03.2025
$89,538
04.03.2025
$67,154
13.02.2025
$66,839
13.02.2025
$66,489
12.02.2025
$67,014
17.01.2025
$66,489
27.12.2024
$65,964
27.12.2024
$73,217
27.12.2024
$66,835
12.12.2024
$67,363
26.11.2024
$66,723
22.11.2024
$67,150
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5816
ID новостройки на Realting
In CRM: 00356
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 01.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Район
    городской округ Химки
  • Город
    Химки

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Панельный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    17

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Расположение комплекса: ЖК 1-й Шереметьевский расположен в самом центре Подрезково, от него всего 6 минут пешком до одноименной станции ж/д и планируемой к открытию МЦД-3. В комплексе яркие и уютные, лобби, большая колясочная, лапомойка. Благодаря гостевому санузлу на 1 этаже прогулки станут по-настоящему долгими. Два лифта - пассажирский и грузовой.Во всех корпусах «1-го Шереметьевского» там устроены кладовые, а в корпусах 3-5 есть подземный паркинг. В ЖК 1-й Шереметьевский разнообразие площадей и планировок. Большие кухни-гостиные: в них два окна или больше. Во всех квартирах площадью от 40 кв.м. и выше спроектировано 2 санузла. Большие остекленные лоджии с отделкой. Система «Умная квартира», реализованная в «1-м Шереметьевском». В каждой квартире установлены датчики протечек и запорные вентили с электроприводом, которые самостоятельно перекрывают воду в случае аварии. Мобильное приложение управляет группами электропотребителей: даже если вы забыли утюг включенным, можно обесточить его дистанционно. Транспортная доступность: - Общественный транспорт: До ближайших станций метро - Планерной и Войковской - около 40-50 минут на автобусе. 6 минут до ЖД станции «Подрезково» (МЦД-3) - Личный автотранспорт: Удобный выезд на Ленинградское шоссе позволяет быстро добираться до МКАДа и в центр Москвы, до платной трассы М11 и в аэропорт «Шереметьево». 3 минуты до Ленинградского ш. 10 минут до платной трассы М11 15 минут до МКАД 20 минут до ст. м Войковская 25 минут до ст. м Планерная Внутренняя инфраструктура: «1-й Шереметьевский» не только сокращает время, которое вы будете проводить в дороге. Но и предпринимает многое, чтобы вы меньше ездили и чаще ходили. На первых этажах корпусов разместятся фрешмаркеты и пункты выдачи маркетплейсов, салоны красоты и химчистки, кофейни и пекарни - всё, что необходимо изо дня в день, но не заслуживает отдельной поездки на машине или такси. В квартале будут построены собственные школа и детский сад. Школа рассчитана на 1100 учеников. В ней будут 25-метровый бассейн и просторный атриум, медиатека. Детский сад рассчитана на 400 малышей. Здесь стильный дизайн и комфортные группы, большой физкультурный зал и просторный зал для занятия музыкой. Дворы без машин. Безопасные детские площадки. Вдоль корпусов организованы зоны тихого отдыха: детский гомон с далеких каруселей и горок не достигнет окон жителей. В квартале спроектирован закольцованный веломаршрут с понятной навигацией и парковками для двухколесного транспорта.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 19.2 – 40.3
Цена за м², USD 2,691 – 4,591
Цена квартиры, USD 68,168 – 158,156
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 42.4 – 61.4
Цена за м², USD 2,558 – 3,761
Цена квартиры, USD 125,868 – 198,214
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 62.4 – 85.3
Цена за м², USD 2,278 – 3,541
Цена квартиры, USD 156,514 – 252,340

Местонахождение на карте

Химки, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Люберцы, Россия
от
$98,784
Жилой комплекс Клён
Калининград, Россия
от
$87,824
Жилой квартал Скандинавия
Коммунарка, Россия
от
$121,475
Жилой квартал Светлогорск-3
Светлогорск, Россия
от
$101,131
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Калининград, Россия
от
$150,857
Вы просматриваете
Жилой комплекс ЖК "1-й Шереметьевский"
Химки, Россия
от
$68,769
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс ЖК "1-й Измайловский"
Жилой комплекс ЖК "1-й Измайловский"
Москва, Россия
от
$130,496
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
Расположение комплекса: Современный архитектурный проект «1-й Измайловский» - идеальное место для проживания, расположенное в восточной части Москвы в окружении 14 000 гектаров леса. Комплекс пронизан атмосферой здорового образа жизни и благополучия. Сиреневый сад и близлежащие лесопарки - …
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Гурьевск, Россия
от
$52,653
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Жилой квартал комфорт‑класса River Park – проект, расположенный в Гурьевске, недалеко от Калининграда, в удобном и экологически благоприятном районе. Единая архитектурная концепция проекта гармонично сочетает в себе современные архитектурные тенденции с классическими элементами. Особую преле…
Агентство
Westdream
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК «Римский»
Жилой комплекс ЖК «Римский»
Развилка, Россия
от
$93,762
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
Площадь 28–115 м²
147 объектов недвижимости 147
Расположение комплекса: Архитекторы позаботились, чтобы красота и комфорт стали частью повседневной жизни жителя Римского квартала. Входные группы индивидуальны, однако в дизайне каждой угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным отделочным материалам. Мы заботимся о своб…
Застройщик
ГК "ФСК"
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в России
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
21.04.2025
Имущественный налоговый вычет в России в 2025 году: кто может получить и как оформить
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
16.04.2025
Куда инвестировать в 2025? Ответы на MIPIF в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
15.04.2025
От Заполярья до субтропиков: как живут люди в 10 разных городах России
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
04.04.2025
Приглашаем на крупнейшую выставку зарубежной недвижимости в Москве!
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
28.03.2025
В каких регионах России дешевеет недвижимость? Обзор рынка апартаментов
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
20.03.2025
Закон о тишине в регионах России: что это и как работает
От тюремного замка до дома героини Достоевского: исторические здания Старой Руссы выставлены на торги
26.02.2025
От тюремного замка до дома героини Достоевского: исторические здания Старой Руссы выставлены на торги
Где купить квартиру в Москве до €75,000: обзор
25.02.2025
Где купить квартиру в Москве до €75,000: обзор
Показать все публикации