Жилой комплекс ЖК "1-й Шереметьевский"

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Расположение комплекса:
ЖК 1-й Шереметьевский расположен в самом центре Подрезково, от него всего 6 минут пешком до одноименной станции ж/д и планируемой к открытию МЦД-3.
В комплексе яркие и уютные, лобби, большая колясочная, лапомойка. Благодаря гостевому санузлу на 1 этаже прогулки станут по-настоящему долгими. Два лифта - пассажирский и грузовой.Во всех корпусах «1-го Шереметьевского» там устроены кладовые, а в корпусах 3-5 есть подземный паркинг.
В ЖК 1-й Шереметьевский разнообразие площадей и планировок. Большие кухни-гостиные: в них два окна или больше. Во всех квартирах площадью от 40 кв.м. и выше спроектировано 2 санузла. Большие остекленные лоджии с отделкой.
Система «Умная квартира», реализованная в «1-м Шереметьевском». В каждой квартире установлены датчики протечек и запорные вентили с электроприводом, которые самостоятельно перекрывают воду в случае аварии. Мобильное приложение управляет группами электропотребителей: даже если вы забыли утюг включенным, можно обесточить его дистанционно.
Транспортная доступность:
- Общественный транспорт:
До ближайших станций метро - Планерной и Войковской - около 40-50 минут на автобусе.
6 минут до ЖД станции «Подрезково» (МЦД-3)
- Личный автотранспорт:
Удобный выезд на Ленинградское шоссе позволяет быстро добираться до МКАДа и в центр Москвы, до платной трассы М11 и в аэропорт «Шереметьево».
3 минуты до Ленинградского ш.
10 минут до платной трассы М11
15 минут до МКАД
20 минут до ст. м Войковская
25 минут до ст. м Планерная
Внутренняя инфраструктура:
«1-й Шереметьевский» не только сокращает время, которое вы будете проводить в дороге. Но и предпринимает многое, чтобы вы меньше ездили и чаще ходили.
На первых этажах корпусов разместятся фрешмаркеты и пункты выдачи маркетплейсов, салоны красоты и химчистки, кофейни и пекарни - всё, что необходимо изо дня в день, но не заслуживает отдельной поездки на машине или такси.
В квартале будут построены собственные школа и детский сад. Школа рассчитана на 1100 учеников. В ней будут 25-метровый бассейн и просторный атриум, медиатека. Детский сад рассчитана на 400 малышей. Здесь стильный дизайн и комфортные группы, большой физкультурный зал и просторный зал для занятия музыкой.
Дворы без машин. Безопасные детские площадки. Вдоль корпусов организованы зоны тихого отдыха: детский гомон с далеких каруселей и горок не достигнет окон жителей. В квартале спроектирован закольцованный веломаршрут с понятной навигацией и парковками для двухколесного транспорта.
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